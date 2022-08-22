النواب يستكمل مناقشة مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية

وافق مجلس النواب، الاثنين، على المادة الرابعة من مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2022، التي تنص “يحق للمستثمر الاستثمار في المملكة بالتملك الكامل أو المشاركة أو المساهمة في أي نشاط اقتصادي، باستثناء الأنشطة الاقتصادية المقيدة بمقتضى نظام، وتحويل العملة المستخدمة في المملكة بصورة قانونية الى عملة قابلة للتحويل، وتحويل العملات القابلة للتحويل داخل المملكة وخارجها دون تأخير ووفقاً للممارسات المالية العالمية والتشريعات النافذة”.

كما ووافق مجلس النواب على فقرة في المادة الرابعة التي تنص انه يحق استخدام غير الأردنيين في الوظائف الإدارية والفنية التي تتطلب مهارات متخصصة بنسبة لا تزيد على 25% من اجمالي عدد العاملين ويجوز رفع هذه النسبة الى ما لا يزيد على نسبة 40% في حال عدم إمكانية توفير عمالة أردنية لهذه الوظائف.

ووافقوا على الفقرة التي تعطي الحق للمستثمر الحق بالمطالبة بالتعويض عن الخسائر المتحققة على اعتماد المستثمر بحسن نية على أي قرار صادر عن الجهة الرسمية تجاهه، أو أي التزام اخذته تلك الجهة على عاتقها تجاه المستثمر، وكان إصدار مثل هذا القرار أو الاخذ بهذا الالتزام خارج اختصاصها على ان يتم التعويض وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من المادة (5) من هذا القانون.

ويستكمل مجلس النواب، اليوم، مناقشة مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2022.

وقال مجلس النواب، إن الجلستين خُصصتا لاستكمال مناقشة جدول أعمال الجلسة الخامسة اعتبارا من قرار لجنة الاقتصاد والاستثمار المتضمن مشروع القانون/ المادة 4.

وباشر مجلس النواب في جلسة تشريعية، الأربعاء الماضي، مناقشة مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2022، وذلك بعد إدخال لجنة الاقتصاد والاستثمار تعديلات على مواده.

وقال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النائب خير أبو صعيليك، خلال الجلسة، إن اللجنة أجرت أكثر من 23 اجتماعا مع معنيين في القطاع الخاص ومستثمرين، لمناقشة مشروع القانون، موضحا أنه “جرى تعديل قرابة الـ 50% من نصوص ومواد المشروع”.