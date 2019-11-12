النواب يشرع بتشكيل لجانه الدائمة

عمان- بدأ مجلس النواب في جلسته، اليوم الثلاثاء، برئاسة المهندس عاطف الطراونة انتخاب أعضاء لجانه الدائمة والبالغ عددها 15 لجنة.

وتوافق المجلس على تشكيل 5 لجان، فيما انتخب أعضاء لجنة التعليم والشباب بعد أن تجاوز عدد المترشحين فيها الحد الأقصى والبالغ 11 عضوًا، وفقا للمادة 54 من أحكام النظام الداخلي لمجلس النواب.

وضمت اللجنة القانونية، النواب عبدالمنعم العودات، زيد الشوابكة، ريم أبو دلبوح، مفلح الخزاعلة، فيصل الأعور، حسين القيسي، مصطفى الخصاونة، مصطفى ياغي، أحمد فريحات، مصلح الطراونة، حابس الشياب.

وتشكلت اللجنة المالية من النواب خالد البكار، رياض العزام، معتز أبو رمان، راشد الشوحة، جمال قموه، عقلة الغمارة الزبون، وائل رزوق، عمر قراقيش، موسى الوحش، نواف نعيمات، فضيل النهار.

كما توافق المجلس على أعضاء لجنة الاقتصاد والاستثمار من النواب خير أبو صعيليك، مفلح الخزاعلة، رجا الصرايرة، خالد أبو حسان، عمر قراقيش، عقلة الزبون، موسى الوحش، عواد الزوايدة، إبراهيم بني هاني، فواز الزعبي.

وضمت لجنة الشؤون الخارجية، النواب رائد الخزاعة، إبراهيم بني هاني، وصفي حداد، قيس زيادين، سعود أبو محفوظ، فوزي الطعيمة، رسمية الكعابنة، عبدالرحمن العوايشة، أندريه حواري، كمال الزغول، زينب الزبيد.

وتشكلت اللجنة الإدارية من النواب علي الحجاحجة، راشد الشوحة، ابتسام النوافلة، إبراهيم أبو العز، ديما طهبوب، ماجد قويسم، محاسن الشرعة، أحمد فريحات، مرام الحيصة، كمال الزغول.

وانتخب النواب أعضاء لجنة التعليم والشباب، حيث فاز فيها النواب مصلح الطراونة، إبراهيم البدور، صباح الشعار، فوزي الطعيمة، مصطفى الخصاونة، يوسف الجراح، صوان الشرفات، عبدالله القرامسة، حسن السعود، هيا المفلح، وعبد المنعم العودات.

ويستكمل المجلس في جلسة مساء اليوم تشكيل باقي لجانه الدائمة. (بترا)