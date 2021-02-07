النواب يشكل لجنة لمتابعة توصيات ومقترحات قدمت بـ”جلسة كورونا”

جهاد المنسي

عمان- قرر مجلس النواب تشكيل لجنة خاصة لمتابعة التوصيات والمقترحات التي قدمها اعضاء مجلس النواب خلال جلسة المناقشة العامة التي عقدت اليوم لمناقشة تداعيات جائحة كورونا الصحية والاقتصادية والاجتماعية، كما كلف النواب مكتبهم الدائم ورئاسة المجلس لمتابعة التوصيات وارسالها للحكومة.

بدروها عبرت الحكومة بلسان نائب رئيس الوزراء وزير الادارة المحلية توفيق كريشان عن تريحيبها بالمقترحات النيابية التي سترسل اليها متعهدا بدراستها ومتابعتها مع كل الاطراف المعنية.

جاء ذلك في جلسة المناقشة العامة التي عقدها مجلس النواب ظهر امس برئاسة رئيس المجلس عبد المنعم العودات وادار جزء منها النائب الاول احمد الصفدي والثاني هيثم زيادين بحضور رئيس الوزراء بشر الخصاونة والفريق الحكومي وتحدث فيها 77 نائب، وفيها استفتح النواب الجلسة بالاستماع لتقرير حكومي قدمه وزير الصحة نذير عبيدات حول الجائحة واثرها الاقتصادي والاجتماعي والاقتصادي.

وقدم وزير الصحة نذير عبيدات مطالعة حول جائحة كورونا اكد فيها ان قدرات القطاع الطبي لم تكن كافية لمواجهة جائحة كورونا، وانه تم استحداث مستشفيات ميدانية لتعزيز قدرات القطاع الصحي لمواجهة الجائحة، وانه تم تطوير النظام الصحي كان المحور الأول لمواجهة الجائحة.

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