النواب يصوت غدا على الثقة بحكومة الخصاونة

جهاد المنسي

عمان- يصوت مجلس النواب غدا الأربعاء على الثقة بالحكومة بعد ان يستمع لردها بلسان رئيس الوزراء بشر الخصاونة على مداخلات النواب تعقيبا على بيانها الوزاري الذي طلبت الثقة على اساسه.

وشدد نواب على اهمية تعزيز منظومة الاصلاح السياسي والاقتصادي والمالي، واعادة النظر في قانون الانتخاب الحالي بما يخدم الاصلاح المنشود، وتعزيز الحريات العامة والحزبية والعدالة الاجتماعية، والصحية والتعليمية.

جاء ذلك في جلستين صباحية ومسائية عقدهما مجلس النواب اليوم برئاسة رئيس المجلس عبد المنعم العودات وأدار جزء منها النائب الأول احمد الصفدي، والنائب الثاني هيثم زيادين وبحضور رئيس الوزراء بشر الخصاونة وهيئة الحكومة، حيث واصل النواب ولليوم السادس مناقشة البيان الوزاري للحكومة التي طلبت على اساسه ثقة اعضاء مجلس النواب، وتحدث في الجلستين (19) نائبا ليرتفع عدد المتحدثين (107) نائبا، ويتوقع ان يتحدث في جلسة اليوم قبل الاستماع لرد الحكومة ما يقرب من 13 نائب.

ومن المرجح ان تحصل الحكومة على ثقة مريحة، وبحسب الدستور فان الحكومة تنال الثقة في حال تخطيها ثقة 66 نائب، بيد ان التوقعات تشير الى حصول الحكومة على ثقة اكثر من 85 نائب، والنواب عليهم التصويت اما بالثقة او بالحجب او بالامتناع.

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