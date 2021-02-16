“النواب” يصوت غدا على مشروعي قانوني موازنة الدولة والوحدات الحكومية

جهاد المنسي

عمان- يصوت مجلس النواب غدا على مشروعي قانوني موازنة الدولة عن السنة المالية 2021 وموازنة الوحدات الحكومية عن السنة المالية ذاتها وكذلك على توصيات لجنتهم المالية وذلك بعد 4 أيام متتالية من الخطابات النيابية.

وحال تدافع النواب للتسجيل للحديث لارجاء التصويت الذي كان من المؤمل ان يتم يوم امس الى اليوم، حيث يستمع النواب قبل التصويت لرد الحكومة من خلال وزير المالية محمد العسعس على كلمات النواب وتوصيات لجنتهم المالية.

جاء ذلك في جلستين صباحية ومسائية عقدهما مجلس النواب برئاسة رئيس المجلس عبد المنعم العودات وادار جزء منها النائب الاول احمد الصفدي والنائب الثاني هيثم زيادين، بحضور رئيس الوزراء بشر الخصاونة وهيئة الحكومة وتحدث فيهما 37 نائبا ليصبح عدد النواب الذين تحدثوا خلال ايام النقاش الثلاث 85 نائبا.

واعتبر نواب في مداخلاتهم ان موازنة عام 2021، غير واقعية بأرقامها وافتراضاتها، وخلت بشكل واضح من مشاريع حقيقة تحفز النمو الاقتصادي، وأن النمو الاقتصادي المتوقع تحقيقه هذا العام والبالغ 2.5%، مبالغ فيه ولن نستيطع تحقيقه، وسال نواب هل يعقل أن نحقق نموا بإيرادات ضريبة المبيعات بنسبة 8%، ونمو العقار 35%، ونحن نشهد كسادا لا مثيل له بتاريخ الوطن؟ داعين إلى التفكير خارج الصندوق والاستعانة بالخبراء الاقتصاديين والماليين للتفكير بوسائل جديدة تعزز نمو الإيرادات.