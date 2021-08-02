“النواب” يعقد أولى جلساته في “الاستثنائية” الأربعاء والأعيان الخميس

جهاد المنسي

عمان- يعقد مجلس النواب الأربعاء أولى جلساته في الدورة الاستثنائية التي صدرت إرادة ملكية بعقدها ابتداء من الأول من آب/ أغسطس المقبل، فيما يعقد مجلس الأعيان أولى جلساته يوم الخميس المقبل.

ودعا رئيس المجلس عبد المنعم العودات النواب للاجتماع وادرج على جدول أعمالها الإرادة الملكية السامية المتضمنة دعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورة استثنائية اعتباراً من يوم الأحد الواقع في الأول من شهر آب سنة 2021 ميلادية، وكذلك كتاب رئيس مجلس الأعيان المتضمن مشروع قانون معدل لقانون الشركات لسنة 2021 (المعاد من مجلس الأعيان).

كما اردح عليها أيضا كتاب رئيس الوزراء المتضمن مشروع قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2021، وكتـاب رئـــيس الـوزراء المتضمن مشروع قانون معدل لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 2021، وكتاب رئيس الوزراء المتضمن مشروع قانون تطوير الأراضي المجاورة لموقع المغطس لسنة 2021.

وادرج على جدول الأعمال أيضا قرار اللجنة المشتركة (القانونية والإدارية) المتضمن مشروع قانون أمانة عمان لسنة 2020.

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