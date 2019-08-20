النواب يقر “استقلال القضاء” ويجدد رفضه لـ”المحاكمات المدنية”

محمود الطراونة

عمان- أقر مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، قانون استقلال القضاء مع استثناء المادة 11 من مشروع القانون المتعلقة بنادي القضاة والعودة إلى القانون الأصلي حيث رفض المجلس تعديلات اللجنة القانونية .

وصوت المجلس بأغلبية اعضائه الحاضرين على القانون.

إلى ذلك أصر مجلس النواب على رفضه لمشروع قانون المحاكمات المدنية، وعارض قرار مجلس الأعيان بمنح الشركات الخاصة الأولوية في التبليغ القضائي.

جاء ذلك خلال جلسة عقدها المجلس اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس المجلس عاطف الطراونة وحضور هيئة الوزارة، لمناقشة مشروع قانون معدل لقانون استقلال القضاء لسنة 2019.

وكان مجلس الاعيان أعاد في جلسته امس الاثنين القانون المعدل لقانون أصول المحاكمات المدنية الى مجلس النواب رافضا مبرر النواب حول هذه المادة.

كما باشر المجلس اليوم بمناقشة مواد قانون استقلال القضاء حيث اقر المادتين الاولى والثانية من المسودة على أن يستكمل باقي المواد.

وقال النائب احمد اللوزي إنه ليس لدينا استقرار تشريعي كون مشروع القانون نوقش في الدورة العادية السابقة موجها انتقادا للحكومة باحالة مشاريع قوانين تمت مناقشتها سابقا وهذا يؤثر على الاستثمار والمستثمرين.

فيما اشار النائب صالح العرموطي الى ان التعديل جاء لتعزيز السلطة القضائية وانسجاما مع الدستور.

وقالت النائب منال الضمور إن التعديل جاء منسجما مع الدستور ويحمي القضاة ويعزز من استقلالية القضاة ويمنحهم الاستقلالية.

وانتقد رئيس المجلس عاطف الطراونة صياغة الفقرة الثانية من المادة الثالثة والتي تنص على “يحظر على القاضي تقاضي اية مبالغ مباشرة”واستغرب هل يجوز ان يتقاضى مبالغ بطريقة غير مباشرة مشددا على ضرورة اعادة صياغة المادة التي وصفها بالركيكة، معتبرا انها تمس بالقضاء.

من جهته أيد رئيس اللجنة القانونية عبد المنعم العودات حديث الطراونة من مبدأ “التأدب التشريعي” في التعاطي مع القضاة.

وخالف النائب حسين القيسي قرار اللجنة القانونية وهو احد اعضائها، بينما انتقدت النائب وفاء بني مصطفى مخالفة القيسي وهو ما يخالف النظام الداخلي لمجلس النواب. واعتبرت ان اللغة التشريعية مؤدبة مع القاضي والمحامي والمعلم وغيرها.

بدوره استغرب النائب عبد الكريم الدغمي مصطلح التأدب التشريعي، موضحا ان القانون نظم اعمال القاضي والمحظورات عليه او المسموح له ونظمت مكافآته، وطالب باضافة عبارة غير مباشرة الى نص المادة.

ورفض الدغمي ربط المعهد القضائي بالمجلس القضائي لان القاضي محصن وبالتالي لا يمكن محاسبته في حال حدوث اي خطأ، معتبرا ان المجلس القضائي شأن اداري لا يجوز ان يخوض به القضاة الا المتفرغين.