النواب يقر القانون المعدل لقانون الوطني لحقوق الإنسان

وافق مجلس النواب، الإثنين، على إقرار المادة 1 من القانون المعدل لقانون المركز الوطني لحقوق الإنسان، التي تشترط فيمن يُعيَّن رئيساً لمجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان أو مفوَّضاَ عامَّاً لحقوق الإنسان ألا يكون منتسباً لأيِّ حزب سياسي.

وبدأ مجلس النواب، الاثنين، جلسة لمناقشة مشاريع قوانين عدة بينها مشروع قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات لسنة 2021.

كما يشترط مشروع قانون المجلس الطبي الأردني لسنة 2022، إضافة فقرة تشترط فيمن يعين رئيسا للمجلس أن لا يكون منتسبا لأي حزب سياسي، كما اشترط المشروع على من يعين مفوضا عاما بالمجلس ألا يكون منتسبا لأي حزب سياسي.

ويناقش المجلس كذلك خلال جلسته التشريعية، مشروع قانون معدل لقانون المركز الوطني لحقوق الإنسان لسنة 2022، ومشروع قانون المجلس الطبي الأردني لسنة 2022.

وقبل بدء الجلسة أعلن رئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي عن شطب عبارات جرى التحدث بها من قبل نواب في الجلسة الماضي.

أقرَّ مجلس الوزراء، الشهر الماضي، مشروع قانون معدِّل لقانون المركز الوطني لحقوق الإنسان لسنة 2022، ويأتي مشروع القانون المعدِّل بهدف “تكريس مبدأ الحياد والموضوعيَّة، والحيلولة دون تضارب المصالح وتأثير الانتماء الحزبي والفكري على عمل رئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان والمفوَّض العام لحقوق الإنسان، بحيث يكونا على مسافة واحدة من الجميع” وفق رئاسة الوزراء.