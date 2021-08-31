النواب يقر مشروع قانون تطوير الأراضي المجاورة لـ”المغطس”

عمان- الغد- أقر مجلس النواب، قانون تطوير الأراضي المجاورة لموقع المغطس، في جلسة عقدها اليوم الثلاثاء، برئاسة عبد المنعم العودات، وحضور هيئة الوزارة.

وبموجب المشروع، تؤسس مؤسسة خيرية غير ربحية يكون مركزها العاصمة عمان، تعنى بتطوير قطع أراضي مجاورة للمغطس في منطقة غور كفرين بالشونة الجنوبية، ولهذه الغاية تنتقل للمؤسسة ملكية قطعة الأرض رقم 755 من اراض غور كفرين(حوض 30 الملاحة)، والمملوكة لسلطة وادي الأردن. ويتولى الاشراف على المؤسسة مجلس امناء يتألف من رئيس وسبعة أعضاء على الاقل، يتم تعيينهم بإرادة ملكية سامية، مع اعفاء المؤسسة من جميع الضرائب والرسوم والعوائد الحكومية والبلدية ورسوم طوابع الواردات.

ويهدف المشروع بحسب اسبابه الموجبة، إلى تطوير الأراضي المجاورة لموقع المغطس بما يعزز أهميتها لتكون من بين أهم الوجهات السياحية العالمية الدينية والتاريخية وأكبرها، وبما يسهم في رفد السياحة الدينية بالمملكة ودعم المجتمعات المحلية وتمكينها وتعزيز قدراتها وتوفير فرص عمل لأبنائها.