“النواب” يمنح صفة الاستعجال لمناقشة مذكرة إلغاء اتفاقية الغاز

محمود الطراونة

عمان- طالب رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة، من اللجنة القانونية النيابية إعطاء المذكرة النيابية التي تطالب باقتراح قانون إلغاء اتفاقية الغاز صفة الاستعجال.

وطالبت النائب وفاء بني مصطفى من مجلس النواب التحرك الفوري من أجل إلغاء اتفاقية استيراد الغاز من إسرائيل.

وقال رئيس اللجنة القانونية النائب عبدالمنعم العودات إن اللجنة ستبدأ بمناقشة المذكرة حول إلغاء اتفاقية الغاز، مشيرا الى انه ضد التطبيع مع “الصهاينة” وان اللجنة القانونية ستدرس كل الابعاد القانونية لإلغاء الاتفاقية وستطلع المجلس على ذلك.

وأقر مجلس النواب في الجلسة التي عقدها اليوم مشروع قانون التصديق على الاتفاقية العربية لتنظيم نقل وزراعه الاعضاء والانسجة البشريه ومنع ومكافحة الاتجار فيها.

كما أقر مجلس النواب مشروع قانون مؤسسات الأعمار التطوعية بأغلبية أعضائه.

وأقر المجلس أيضا مشروع قانون معدل لقانون بنك تنمية المدن والقرى والذي بموجبه سيتم نقل بعض الاختصاصات الروتينيه من مجلس الوزراء الى الوزير المختص.

كما سيناقش المجلس مشروع قانون معدل لقانون المؤسسات التطوعيه لإعمار المدن والذي سيتم بموجبه نقل بعض الاختصاصات الروتينية من مجلس الوزراء الى الوزير المختص بهدف تسهيل الاجراءات والتخفيف من التركيز الاداري.

ويتاقش مجلس النواب قرار لجنة الصحة المتضمن مشروع قانون ادارة النفايات لسنة 2017 والذي عدلت اللجنة تسميته الى القانون الاطاري لادارة النفايات لسنة 2019.

وسيتم وفق القانون تشكيل لجنة توجيهية عليا لادارة النفايات، كما صنف المشروع النفايات الى نفايات خطرة وغير خطرة.

وبموجب المشروع فانه تطبق احكام القانون على ادارة النفايات ومنشآتها واصنافها باستثناء النفايات المشعة والانبعاثات الغازية في الغلاف الجوي ومياه الصرف الصحي.

كما شمل القانون عقوبات واجراءات تتخذها الجهة المختصة بناء على تقرير المفتش البيئي والتي تصل الى اغلاق المنشاه او توجيه انذار للمنشأة لتصويب المخالفات او وقف العمل بالمنشأة.

ويهدف مشروع القانون الى تنظيم عملية ادارة النفايات وتقليل انتاجها واعادة تدويرها ومعالجتها والتخلص الآمن والاستفادة منها وتحديد مهام الجهات المعنية في ادارة النفايات.