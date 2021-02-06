“النواب” يناقشون جائحة كورونا مع الحكومة غدا

جهاد المنسي

عمان- يستمع مجلس النواب في جلسة يعقدها صباح غد لبيان حكومي حول جائحة كورونا والاثار الاقتصادية والاجتماعية والصحية التي خلفتها، وذلك في جلسة مناقشة عامة هي الاولى في عمر الدورة غير العادية لمجلس النواب التاسع عشر.

وتقدم الحكومة في البداية بيانها حول الجائحة ثم يتحدث النواب في الموضوع، وبحسب النظام الداخلي فان المناقشة العامة هي تبادل الرأي والمشورة بين المجلس والحكومة، ويجوز لعشرة أعضاء او اكثر ان يقدموا الى المجلس بطلب مناقشة أي امر من الأمور والقضايا العامة، كما يجوز للحكومة ان تطلب المناقشة العامة.

وقال النظام الداخلي للمجلس انه يقدم طلب المناقشة العامة خطيا الى الرئيس الذي يدرجه في جدول اعمال اول جلسة تالية، ويحدد المجلس موعد المناقشة العامة بحيث لا يتجاوز اربعة عشر يوما الا اذا رأى المجلس ان الموضوع غير صالح للنقاش فيقرر استبعاده، ويحق لطالبي المناقشة العامة وغيرهم طرح الثقة بالوزارة او بالوزراء بعد انتهاء المناقشة العامة، وذلك مع مراعاة احكام المادة (54) من الدستور.