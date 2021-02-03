النواب يناقشون قانون أملاك الدولة وآثار جائحة كورونا

جهاد المنسي

عمان- بدأ مجلس النواب في عقد جلسة تشريعية لمناقشة مشروع قانون المحافظة على أملاك الدولة لسنة 2020، والآثار الاقتصادية والاجتماعية والصحية الناتجة عن جائحة كورونا.

وشدد رئيس المجلس عبدالمنعم العودات قبل بدء الجلسة على النواب بارتداء الكمامة والخفاظ على التباعد بينهم.

وأكد رئيس اللجنة القانونية النيابية النائب الدكتور محمد الهلالات، أن قانون أملاك الدولة ليس له علاقة بالواجهات العشائرية.

من جهته، اعتبر النائب عبد الكريم الدغمي أن قانون المحافظة على أملاك الدولة مكتوب بـ”عقلية عرفية”، مطالبا برفض المادة الأولى من القانون ورفض القانون، منوها أن “العقلية العرفية” التي كتب فيها القانون واضحة، مشيرا إلى أن الظرف الحالي لا يتحمل مثل تلك القوانين.

وقال الدغمي “اعرف أن الرئيس بشر الخصاونة يتصايق من كلامي”، فيما رد الخصاونة أنه “لا أنا ولا أي فرد من أفراد الحكومة يتضايقون من أي مداخلة نيابية سواء من النائب الدغمي أو أي أحد من النواب”.

وأيد النواب المادة الاولى من مشروع قانون المحافظة على املاك الدولة ويرفضون مقترح الرفض.

وقال النائب علي الخلايلة إن هذا القانون ضد العشائر الأردنية، فيما أكد النائب عمر عياصرة أنه لايرى أن هذا القانون ضد العشائر.