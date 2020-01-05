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النواب يناقش اتفاقية الغاز في 19 الجاري.. وجلسة اليوم تفقد النصاب (فيديو)

منذ ساعتين

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محمود الطراونة

عمان- فقدت جلسة النواب التي ترأس جزءا منها النائب الأول لرئيس المجلس نصار القيسي، النصاب خلال مناقشة قانون ادارة النفايات بعد خروج 24 نائبا احتجاجا على عدم مناقشة اتفاقية الغاز وطرح الثقة في الحكومة.

وفي وقت لاحق من الجلسة، وافق النواب على مقترح رئيس الوزراء بأن يتم البدء الأحد المقبل في مناقشة الموازنة، بواقع جلستين يوميا، وعقد جلسة رقابية حول اتفاقية الغاز في التاسع عشر من الشهر الحالي.

وتاليا أسماء النواب المنسحبين:

د حياة المسيمي

حازم المجالي

| د عبدالله العكايلة

نواف النعيمات

محمد هديب

ديمة طهبوب

تامر بينو

صداح الحباشنة

عبدالله القرامسة

سعود ابو محفوظ

احمد الرقب

موسى الوحش

غازي الهواملة

نبيل الشيشاني

هدى العتوم

جمال قمو

خليل عطية

صفاء المومني

مصطفى العساف

منصور مراد

محمود الفراهيد

صالح العرموطي

موسى هنطش

ابراهيم ابو السيد 

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