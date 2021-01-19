النواب يناقش الأربعاء عدة قضايا بينها “تعيينات” في مناصب عليا أثارت جدلا

جهاد المنسي

عمان- يناقش مجلس النواب غدا للمرة الأولى في دورته غير العادية ردود الوزراء على 13 سؤالا نيابيا حول قضايا مختلفة أبرزها ما يتعلق بتعيينات حكومية في مناصب عليا أثارت لغط.

وأدرج على جدول أعمال الجلسة رد وزير المياه والري على سؤال النائب فواز الزعبي، ورد وزير الأشغال العامة والإسكان على سؤال النائب خير أبو صعيليك، ورد وزير الطاقة والثروة المعدنية على سؤال النائب اندريه الحواري، ورد وزير التعليم العالي والبحث العلمي جواباً على سؤال النائب عبد الرحمن العوايشة.

كما ادرج أيضا رد وزير الداخلية ووزير النقل على سؤال النائب صالح العرموطي، ورد وزير النقل على سؤال النائب السيد راشد الشوحة، ورد رئيس هيئة الطاقة الذرية الأردنية على سؤال النائب محمد عناد الفايز، ورد رئيس الوزراء على سؤال النائب ينال فريحات المتعلق بتعيين زيد فايز الطراونة مديرا لمشروعات الشراكة بين القطاع العام والخاص، حيث اكدت الحكومة انه تم مقابلة اربعة مرشحين للوظيفة وتم اختيار زيد الطراونة لها.

وتضمن جدول اعمال الجلسة ايضا رد وزير التربية والتعليم جواباً على سؤال النائب رائد رباع الظهراوي، ورد وزير الصحة على سؤال النائب ذياب المساعيد، ورد وزير المياه والري على سؤال النائب حسين الحراسيس، ورد وزير الأشغال العامة والإسكان على سؤال النائب حسن الرياطي، ورد وزير الصناعة والتجارة والتموين على سؤال النائب عمر العياصرة.