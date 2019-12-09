“النواب” يناقش قوانين خدمة الضباط في القوات المسلحة وسجلات الأراضي ونقل زراعة الأعضاء



محمود الطراونة

عمان- يناقش مجلس النواب في جلسة تشريعية يعقدها غدا الثلاثاء، برئاسة رئيس المجلس عاطف الطراونة وحضور هيئة الوزارة مشروع قانون التصديق على الاتفاقية العربية لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية ومنع ومكافحة الاتجار فيها لسنة 2019.

كما يناقش المجلس قرارات اللجان النيابية المختصة حيث سيناقش قرار اللجنة المشتركة ( القانونية والإدارية) والمتضمن الموافقة على مشروع قانون معدل لقانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الأردنية لسنة 2019، وقرار اللجنة القانونية المتضمن مشروع قانون إلغاء قانون سجلات الأراضي لسنة 2019 إضافة الى قرار اللجنة القانونية المتضمن مشروع قانون التصديق على الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري لسنة 2019.

ومن المتوقع ان يقر المجلس مشاريع القوانين الواردة من اللجان مثلما اقرتها اللجان المختصة.