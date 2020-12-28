النواب ينتخبون رؤساء ومقرري 14 لجنة

جهاد المنسي

عمان- انتخبت 14 لجنة نيابية دائمة من اصل 15 رؤساءها ومقرريها ترأس 10 منها نواب جدد، فيما ترأس 4 لجان هي الاقتصاد والاستثمار، فلسطين، الزراعة والمياه، والشؤون الخارجية نواب سابقون اثنان منهم خالد ابو حسان ومحمد الظهراوي من اعضاء المجلس الثامن عشر، وآخران من مجالس نيابية سابقة هما ميرزا بولاد ومحمد العلاقمة، في حين اجلت لجنة المرأة وشؤون الاسرة انتخاب الرئيس والمقرر الى وقت لاحق، ولم تفز البرلمانيات برئاسة أي لجنة أو بموقع المقرر.

وتمكنت كتل المسقبل (30 نائبا)، الشعب (14) والعزم (15 نائبا) من الحصول على اكبر حصة في رئاسة اللجان

حيث حصلت كتلة المستقبل على رئاسة 3 لجان هي: لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان برئاسة النائب رائد الظهراوي، لجنة الصحة والبيئة برئاسة النائب احمد السراحنة، لجنة التوجيه الوطني والاعلام والثقافة برئاسة النائب عمر الزيود.

كما حصلت كتلة العزم على رئاسة 3 لجان أخرى هي: لجنة الاقتصاد والاستثمار برئاسة النائب خالد ابو حسان، لجنة التعليم والشباب برئاسة النائب بلال المومني، ولجنة السياحة والاثار والخدمات العامة برئاسة النائب عبيد ياسين، في حين حصلت كتلة الشعب على رئاسة لجان: القانونية برئاسة النائب محمد الهلالات، المالية برئاسة النائب نمر العبادي الذي انتزع رئاسة الكتلة من منافسه النائب خير ابو اصعليك، واللجنة الادارية برئاسة النائب علي الطراونة.

وفي المقابل حصلت كتل القرار (23 نائبا) والعدالة (20 نائبا) على رئاسة لجنتين لكل منهما، حيث حصلت “العدالة” على رئاسة لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان من خلال النائب حسين الحراسيس، ورئاسة لجنة الطاقة والثروة المعدنية من خلال النائب زيد العتوم، فيما حصلت كتلة القرار على رئاسة لجنة فلسطين من خلال النائب محمد الظهراوي، والشؤون الخارجية من خلال النائب ميرزا بولاد، وذهبت اللجنة الاخيرة الى كتلة المسيرة (16 نائبا) من خلال النائب محمد العلاقمة الذي فاز برئاسة لجنة الزراعة والمياه والبادية.

وعلى صعيد المقررين فقد ذهبت الحصة الاكبر لصالح كتلتي المسيرة والقرار بواقع 4 مقررين لكل منهما، حيث حصلت كتلة القرار على موقع مقرر لجنة السياحة والآثار والخدمات العامة من خلال النائب سالم العمري، والشؤون الخارجية من خلال النائب ايمن مدانات، وفلسطين من خلال النائب حازم المجالي، والتعليم والشباب من خلال النائب عطا ابداح، اما كتلة المسيرة فقد حصلت على موقع مقرر 4 لجان هي: لجنة الاقتصاد والاستثمار من خلال النائب جعفر الربايعة، والادارية من خلال النائب احمد الخلايلة، والصحة والبيئة من خلال النائب تيسير كريشان، والطاقة والثروة المعدنية من خلال النائب عبدالله عواد.

كما حصلت كتلة المستقبل على 3 مقررين لكل من لجان القانونية من خلال النائب صالح الوخيان، العمل والتنمية والسكان من خلال النائب سالم الضمور، والمالي من خلال النائب ضرار الحراسيس، في حين حصلت كتلة الشعب على موقع المقرر للجنتي التوجيه الوطني والاعلام والثقافة من خلال النائب امغير الهملان، ولجنة الزراعة والبادية والمياه من خلال النائب ناجح العدوان.

وذهب موقع المقرر الاخير للنائب المستقل احمد القطاونة والذي خاض الانتخابات النيابية في قائمة الاصلاح المدعومة من حزب جبهة العمل الاسلامي، حيث لم تستطع القائمة (10 نواب) تشكيل كتلة لأن عدد أعضائها أقل من العدد المطلوب لتشكيل كتلة (13 نائبا)، وتراجع العدد الى 8 نواب بعد انسحاب نائبتين من القائمة بعد فوزهما بالانتخابات.

وكانت انتخابات رؤساء لجان المجلس بدأت منذ صباح امس حيث اختارت اللجنة القانونية، النائب محمد الهلالات رئيساً على حساب منافسيه النواب عارف السعايدة وفايز بصبوص، واختارت النائب صالح الوخيان مقرراً، وفاز برئاسة اللجنة المالية النائب نمر العبادي على حساب منافسه النائب خير ابو صعيليك، كما اختارت اللجنة المالية ضرار الحراسيس مقررا لها.

وفاز برئاسة لجنة الاقتصاد والاستثمار، النائب خالد ابو حسان بعد تنافسه مع النائب خالد البستنجي، كما انتخب النائب جعفر ربابعة، مقررا للجنة على حساب منافسه خلدون حينا، وتوافق اعضاء لجنة الشؤون الخارجية على النائب ميرزا بولاد، رئيساً، وايمن مدانات مقررا، بينما فاز بالانتخاب، النائب علي الطراونة برئاسة اللجنة الإدارية بعد أن ترشح للموقع أربعة نواب هم ضرار الداود، راشد الشوحة، خالد الشلول، اضافة للطراونة، كما فاز الدكتور أحمد الخلايلة بموقع مقرر اللجنة الإدارية.

وانتخب اعضاء لجنة التعليم والشباب، الدكتور بلال المومني رئيساً، على حساب منافسيه الدكتور توفيق المراعية، والدكتور زهير السعيدين، كما انتخبوا النائب عطا ابداح مقررا، بعد تنافسه مع النائبين روعة الغرابلي، والدكتور محمد ابو صعيليك، وفاز النائب عمر الزيود برئاسة لجنة التوجيه الوطني والإعلام والثقافة، بالانتخاب على حساب منافسه، النائب عمر العياصرة، فيما توافق اعضاء اللجنة على النائب امغير الهملان مقرراً للجنة، وفاز بالانتخاب النائب الدكتور أحمد السراحنة برئاسة لجنة الصحة والبيئة على حساب النائب الدكتور فريد حداد، فيما فاز بالتزكية النائب الدكتور تيسير كريشان كمقرر للجنة.

وفاز بالانتخاب برئاسة لجنة الزراعة والمياه والبادية النائب محمد العلاقمة على حساب النائب علي الغزاوي، بينما فاز بالتزكية مقررا للجنة النائب ناجح العدوان، وفاز النائب حسين الحراسيس برئاسة لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان على حساب نواف الخوالدة وسليمان ابو يحيى، فيما فاز بالانتخاب بموقع المقرر النائب سالم الضمور على حساب النائب عيد النعيمات، وانتخبت لجنة الطاقة والثروة المعدنية بالقرعة النائب زيد العتوم رئيساً بعد أن تساوى بالأصوات مع النائب علي الخلايلة، في حين فاز بالانتخاب النائب عبدالله عواد بموقع المقرر على حساب النائب فراس العجارمة، كما انتخبت لجنة السياحة والاثار والخدمات العامة النيابية النائب عبيد ياسين رئيساً على حساب النائب عبد السلام ذيابات، فيما فاز بالانتخاب النائب سالم العمري كمقرر للجنة على حساب النائب ماجد الرواشدة، وانتخبت لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان النائب رائد الظهراوي رئيساً على حساب النائب بسام الفايز، بينما فاز بالتزكية النائب الدكتور أحمد القطاونة بموقع المقرر، واختارت لجنة فلسطين النائب محمد الظهراوي رئيساً بالتزكية وتوافقت على النائب حازم المجالي مقرراً لها.