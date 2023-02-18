“النواب” يهنئ بذكرى الإسراء والمعراج

هنأ رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي وأعضاء المجلس بذكرى الإسراء_والمعراج، مؤكدين أنها ذكرى تحمل معان وقيم سامية في الصبر والثبات، فكان أن أسرى المولى بالنبي من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، لتبقى هذه المناسبة خالدة في نفوس المسلمين وتبث فيهم العزيمة والصمود.

ورفع المجلس لمقام جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المفدى وولي عهده الأمين سمو الأمير الحسين بن عبدالله أسمى آيات التهنئة والتبريك، متضرعين من العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة العطرة على بلدنا وأمتنا ونحن بأفضل حال.

وجاء في تهنئة المجلس: مع هذه المناسبة العظيمة نستذكر بفخر واعتزاز ثبات مواقف جلالة الملك عبد الله الثاني في الدفاع عن القدس مسرى الرسول، مدينة المحبة والسلام، مشددين على أن الأردنيين يقفون صفاً واحداً خلف جلالته في حمله لأمانة الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.