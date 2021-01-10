النواب يواصلون مناقشات الثقة بالحكومة

جهاد المنسي

عمان- واصل مجلس النواب صباح اليوم مناقشة البيان الوزاري الذي تقدمت به حكومة الدكتور بشر الخصاونة لنيل ثقة اعضاء مجلس النواب التاسع عشر.

وتحدث في منافشات الثقة التي بدات الثلاثاء الماضي 41 نائبا، وسط توقعات ان يتحدث في المناقشات اكثر من 120 نائب، كما يتوقع ان يصوت النواب على الثقة بالحكومة الثلاثاء او الاربعاء.

وكان اول المتحدثين النائب صالح العرموطي الذي طالب بوقف العمل بقانون الدفاع معتبرا انه لا يجوز ان تبقى كل القوانين بيد شخص رئيس الوزراء، تلاه النائب ايمن المجالي باسم كتلة القرار .

وقال النائب سليمان ابو يحيى في مناقشات الثقة إن بيع وشراء الأصوات كان علنيا خلال الانتخابات، وحمّل الهيئة المستقلة للانتخاب مسؤولية عدم متابعة تلك الظاهرة مطالبا بتعديل قانون الانتخاب.

واقترح النائب محمد الشطناوي بان يقوم النواب والوزراء بأخذ المطعوم حتى ياخذه المواطنون بعدهم وحتى ينجلي اي قلق لدى المواطنين.