النواب يوافق بالأغلبية على مشروع الموازنة

عمان – أقرّ مجلس النواب، خلال الجلسة المسائية التي عقدها برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي، بحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وهيئة الوزارة اليوم الأربعاء، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية الحالية 2023.

ووافق على مشروع قانون الموازنة العامة 86 من أصل 107نواب (عدد الحضور)، كما صوت المجلس بالموافقة على توصيات اللجنة المالية النيابية المرتبطة بالموازنة.

وناقش النواب في 6 جلسات على مدار 3 أيام مشروع قانون الموازنة، حيث تحدث من أصل 130نائبا 90 نائبا من بينهم 6 كتل نيابية.

وانتقد النواب اعتماد إيرادات الموازنة على الضرائب والمساعدات والقروض، مشيرين إلى أننا نجد من الضروري البحث عن حلول تعالج الأزمة الاقتصادية التي تمر بها الدولة وتخفف من الحالة الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المواطن الأردني في ظل ارتفاع معدلات الفقر والبطالة، والتي باتت ترتفع باستمرار بين الشباب، ما شكل حالة اقتصادية صعبة للمواطن.

وخلال المناقشات النيابية للموازنة انتقد نواب مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والناتجة عن ضعف النمو الاقتصادي، وارتفاع فوائد الدين العام، واستمرارية العجز في الموازنة، مطالبين بوضع خطة تنفيذية تحقق تقدما في النمو الاقتصادي بما ينعكس على المواطن ويعالج مواطن الخلل في الموازنة.

وطالب النواب الحكومة بمزيد من الجهود لمحاربة الفساد، والهدر في المال العام بجميع الأشكال، ومحاسبة كل من يثبت تورطه بملفات فساد.

ودعا النواب إلى ضرورة استغلال الموارد الطبيعية واستثمارها لمواجهة ظروفنا الاقتصادية، وجذب الاستثمارات والتوسع في الحوافز، وإعادة النظر بالكلف التشغيلية للقطاعات الاقتصادية، بما يعزز الإنتاجية ويمكّنها من المنافسة.

وخلال المناقشات النيابية، طالب المتحدثون الحكومة بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والمتمثلة بخدمات الصحة والتعليم والبنية التحتية ودعم مجالس المحافظات والبلديات، والجامعات، وتعزيز التنمية في المحافظات، وتخفيض الضرائب.

من جهة أخرى، أشاد النواب بالجهود التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني على الصعيد الداخلي والخارجي بالرغم مما تمر به المنطقة والعالم من أحداث سياسية وصراعات وحروب، مؤكدين اعتزازهم بالموقف الأردني تجاه قضايا الأمة وعلى رأسها القضية الفلسطينية، ودعمهم للوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية.

وعبر النواب عن فخرهم واعتزازهم بنشامى القوات المسلحة الأردنية-الجيش العربي والأجهزة الأمنية حماة للوطن الذين يدافعون ويذودون عنه، وهم مستمرون في تقديم الشهداء.

وفي الجلسة المسائية، تحدث النواب محمد أبو صعيليك، وصفاء المومني، وإسلام الطبشات، ودينا البشير، ومحمد الخلايلة، وعلي الغزاوي، وينال فريحات.

ورفع رئيس المجلس أحمد الصفدي الجلسة لإشعار آخر. –(بترا)