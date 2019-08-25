“النواب” يوافق على استثناء العاملين دون الـ28 عاما من الاشتراك بتأمين الشيخوخة

محمود الطراونة

عمان- وافق مجلس النواب اليوم الأحد، خلال مناقشته قانون الضمان الاجتماعي، على مادة تسمح لمؤسسة الضمان الاجتماعي باستثناء العاملين الذين تقل اعمارهم عن 28 عاما من الاشتراك في تأمين الشيخوخة لمدة 5 سنوات.

وكان النواب خميس عطية ووفاء بني مصطفى وحياه المسيمي وفيصل الاعور وابراهيم بني هاني وعبدالله العكايله ونبيل غيشان واحمد الرقب وهدى العتوم، طالبوا برفض المادة التي كانت تسمح باستثناء العاملين الذين تقل أعمارهم عن 28 عاما من الاشتراك في تأمين الشيخوخة في الضمان الاجتماعي لمدة خمس سنوات، كما طالبوا بالعودة الى القانون الاصلي، إلا أن المجلس صوّت وافق على المادة.

ودافع العودات رئيس اللجنة النيابية المشتركة عبد المنعم العودات عن فكرة الاستثناء من تأمين الشيخوخة في الضمان الاجتماعي، مشيرا إلى أنها لا تطبق إلا على الشركات التي تؤسس بعد نفاذ القانون المعدل.

وقال ان “العامل في هذه الشركات يستفيد من التأمينات في الضمان باستثناء تامين الشيخوخة”، مبينا أن اللجنة أدخلت تعديلا عليها واشترطت ان يكون الاستثناء فقط لمن هم أقل من 28 عاما.

وخلال الجلسة، أثير جدل حول المادة 3 من مسودة المشروع القانون المعدل والتي تسمح للمؤسسة باستثناء الشركات الريادية من إشراك العاملين في الضمان، حيث طالب النواب ديما طهبوب وصالح العرموطي وخميس عطية وفيصل الاعور وحياة المسيمي وابراهيم بني هاني حيث طالبوا برد المادة والعودة الى القانون الاصلي فيما طالبت النائب طهبوب الحكومة بالافصاح عن الدراسة الاكتوارية.

وقال وزير العمل نضال البطاينة ان ذلك من شأنه ان يساعد الشركات الريادية على الاستثمار حتى سن 28 عاما (بمعدل 5 سنوات).