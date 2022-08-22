النواب يوافق على تشكيل “مجلس الاستثمار”

وافق النواب على تشكيل ما يسمى “مجلس الاستثمار”.

والمجلس برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كل من: وزير الاستثمار نائباً للرئيس، وزير التخطيط والتعاون الدولي، وزير المالية، وزير الصناعة والتجارة والتموين، وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، ومحافظ البنك المركزي الأردني.

كما يضم عضوية رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الأردن، وأربعة ممثلين عن القطاع الخاص على أن يكون من بينهم سيدة أعمال وثلاثة ممثلين عن القطاع الزراعي والسياحي والخدمات المالية.

وتتم تسمية الممثلين الأربعة من القطاع الخاص بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة ويجوز إنهاء عضوية أي منهم بتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته بالطريقة ذاتها.