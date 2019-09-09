النواصرة: إضراب المعلمين مستمر

آلاء مظهر

عمان-أكد نائب نقيب المعلمين القائم بأعمال النقيب ناصر النواصرة أن إضراب المعلمين مستمر يوم غد.

وأضاف في تصريح لـ “الغد” عقب الاجتماع انه لم يتم التوصل إلى أية نتيجة خلال الحوار الذي استمر نحو 3 ساعات مع وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وليد المعاني بوساطه رئيس لجنه التربيه النيابيه الدكتور ابراهيم البدور.

وأوضح أن ما طرحته الحكومه ممثله في وزير التربيه والتعليم الدكتور وليد المعاني عبارة عن نظام رتب وليس علاوة المهنة.

وأشار إلى أن الأرقام التي جاءت في مقترح الحكومة وفقا لنظام الراتب هي أرقام زهيدة لا تشمل كافه المعلمين.

وبين أن مقترح الحكومي لم يتحدث عن رفع العلاونه التعليم 50 %على رواتب المعلمين الأساسية الا ان باب الحوار ما زال مفتوحا ومستمر للوصول الى اتفاق.