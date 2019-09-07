النواصرة: المعلم لن يدخل الغرف الصفية ما لم يحاسب المسؤول عما جرى

عمان-الغد– بعد أن قدم المعلم كامل محمد علي السعودي من مدرسة آمنة في مديرية العقبة، شهادة تفصيلية عن ما جرى معه خلال التوقيف، بدأ نائب نقيب المعلمين، القائم بأعمال النقيب، الدكتور ناصر النواصرة الحديث عن تاريخ مطالب المعلمين بعلاوة الخميسن بالمائة، وقال إنه يعود للعام 2014 وليس جديدا، والنقيب المرحوم أحمد الحجايا طلب في 30/5/2019 وآخر في 25/6/2019 وبكتب رسمية من رئيس الوزراء عمر الرزاز أن يلتقي النقابة، ولم يتم الرد حتى تاريخه، كما لم يجر أي لقاء رسمي مع الحكومة الحالية حتى تاريخه، إلى تم اللقاء مساء أمس بوساطة نيابية.

وأضاف النواصرة، أن وقفة الخميس كانت مقررة قبل وفاة الدكتور الحجايا، وكان من الوفاء الالتزام بها. والمعلم انسان واعي لا يعتدي على رجال الأمن العام.. لكن الادارة العرفية في وزارة الداخلية أغلقت ليس عمان فقط بل المملكة.

وقال النواصرة، لقد أعلناها وقفة سلمية مرارا وتكرارا، ورغم الاعتداءات واجه المعلمون رجال الأمن بصدورهم، الدركي ابننا وأخونا، ولا نلومه بل نلوم الذي أعطاه الأوامر والذي صرح له وبشكل خاص، مشهد الخميس كان محزنا واسود، اليوم اصبحت العلاوة مطلب استثنائي أمام كرامة المعلم.

وتابع النواصرة، طلبنا فتح الطريق الى الدوار الرابع لنصلي صلاة الغائب ثم نعلق الاعتصام. كل انتهاكات حقوق الانسان والاهانات التي تعرض لها المعلم اصبح قرار الاضراب بيد وزير الداخلية.. وانتهت المهلة ولم تفتح الطريق. واليوم كل رؤساء الفروع وأعضاء المجلس كاملا قرر قرارا واحدا بالإجماع الإضراب حتى تتحقق العلاوة ويحساب المسيء. المعلم لن يدخل الغرف الصفية ما لم يحاسب المسؤول عما جرى.

وبين نائب نقيب المعلمين، أنه في مجلس النقابة في اللحظة التي نشعر أننا قصرنا بحق زملاءنا المعلمين سنفسح المجال لغيرنا، كل مسؤول يقصر عليه الاستقالة، لكن ميداننا قوي ونريد إعادة حقوقنا وكرامتنا، والظالم يحاسب.

وأضاف، نحن كمجلس نقابة ورؤساء فروع نتحمل كامل المسؤولية القانونية لكل ما يصدر عن النقابة، اذا عندهم حل مجلس النقابة حلوها، وبنرجع لميداننا ولايام اللجان الوطنية.

وقال النواصرة، إن المؤسف والمعيب أن يوقف المعلم أو يعتصم حتى يطالب بحقه، هل يمكن لدولة ان تنهض بدون التعليم، بالتأكيد لا؟ معادلة النهوض هي التعليم.. والمعلم أهم عنصر في معادلة التعليم، اذا لم ينهض المعلم لا يمكن أن ينهض الوطن، مضيفا، أن كل ما جرى بالأمس تم توثيقه، ولقد تكلمنا عن عشرات المعتقلين ومئات حالات الضرب، وتم توثيق الكثير منه وسيتم تقديمها لمؤسسات حقوق الانسان المعنية.

وأشار إلى أن للإضراب ما بعده إما أن يعود للمعلم هيبته وكرامته وإما السقوط، ولن يدخل المعلم الغرفة الصفية الا باعادة كرامته.

وأضاف النواصرة ، إذا كانت حكومة الرزاز تريد أن ترسل رسائل إيجابية، فهي ما تعرف ما يجب أن تفعل، مضيفا، أن رسالة لأولياء الأمور والطلبة: الطلبة هم ابناءنا فلذات اكبادنا ما لجأنا لهذا الاجراء المر الا للضرورة العاجلة، لكن اليوم نقول لهم لا تقبل بان يكون معلما مهانا يعلم أبناءك، أنت تريد معلم حر ليعلم الحرية حتى يكون الوطن حرا.

وتابع النواصرة، الثانية.. شطينة مطالب المعلمين والتجييش ضدهم لن يثنيا عن السير في الملطب، نحن قادرون على السير فيه، وخرجنا بقرار اجماع، ومن أراد ان يراهن على فتور عزيمتنا نقول لهم لا تراهنوا.،نحن جاهزون للحوار في أي وقت، نحن نريد أن تعود للمعلم كرامته وان يحاسب كل من اعتدى على المعلم ومن سمح ومن أمر بذلك.

وفي رد على سؤال حول تلويح الحكومة باللجوء للقضاء، قال النواصرة، وقفتنا قانونية وحق دستوري، معلن عن غاية الوقفة (العلاوة)، وقفة معلمين وفقط ووفقة سلمية.

وتابع، لفد اختلفنا على مسألة المكان، وكانت الحكومة تريد نقل الوقفة إلى ساحة أمام النواب، والنواب ليسوا طرفا، وكنا نريد الاحتجاج أمام صاحب القرار في العلاوة وهي الحكومة، إن الذي اخترق القانون وعطل حركة الناس والذي أساء لوجه الأردن هو المسؤول، نحن نحترم مؤسسة القضاء ونثق بها.

وعن توقيت الوقفة قال النواصرة: الوقفة ليس لها علاقة بالدوام الرسمي والطلاب، حرصنا كثيرا على أن لا تمس الطلاب، أما الحديث عن تسيس النقابة فهذا جانب من التجييش والاسطوانة المشروخة لمن يحاول شيطنة المطالب المحقة.

وأضاف النواصرة، مسألة كلفة العلاوة الأرقام التي تطرح مبالغ فيها، نحن نعتقد أن التكلفة ليست كما تقول الوزارة 112 مليونا بل أقل من ذلك، ومستعدين لحسابها إذا زودنا الوزارة بأرقام المعلمين وتوزيعهم على مختلف الفئات والدرجات وطلبنا ذلك، ولم تستجب، مضيفا، لدينا إجراءات تصعيدية أخرى غير الإضراب، وسنعلن عنها في حينها، واليوم بعض المعلمين يلوحون بالعودة للدوار، أما بخصوص حقوق أبناءنا الطلبة فهي في القلب وقادرون على تعويضها، وما يجري هو بمثابة الدواء المر للشفاء الكامل.