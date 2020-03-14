النواصرة: تعليق الدوام يشمل المعلمين

عمان-الغد- أوضح نائب نقيب المعلمين د.ناصر النواصرة، مساء السبت، أن تعليق دوام المدارس ليوم غد الأحد يشمل المعلمين حسب بيان دولة رئيس الوزراء، وسيتم تنظيم دوام جاء ذلك في بيان نشرته نقابة المعلمين، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

نائب نقيب المعلمين يوضح: تعليق الدوام يشمل المعلمين ليوم غد حسب بيان رئيس الوزراءhttps://t.co/DQFOHWlLSg — نقابة المعلمين الأردنيين (@Jts_Org_Jo) March 14, 2020

وكان بيان صدر عن رئيس الوزراء قرر تعليق دوام المؤسسات التعليمية (رياض أطفال، حضانات، مدارس،ن بيان جامعات، كليات، ومؤسسات ومعاهد تدريب) اعتبارا من صباح الأحد 15 آذار 2020 ولمدة أسبوعين. وفيه يتولى مدراء التربية والتعليم تنظيم دوام الإداريين في وزارة التربية والتعليم، وفق ما يصدر من تعليمات بهذا الخصوص.

فيما انهالت آلاف الرسائل ومئات التعليقات على البريد الالكتروني ومواقع التواصل الخاصة بالنقابة تستفسر عن صحة ما نسب لإداريين في وزارة التربية بخصوص استثناء المعلمين من العطلة.