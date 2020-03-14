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النواصرة: تعليق الدوام يشمل المعلمين

منذ 30 دقيقة
نائب نقيب المعلمين ناصر النواصرة- (ارشيفية)

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عمان-الغد- أوضح نائب نقيب المعلمين د.ناصر النواصرة، مساء السبت، أن تعليق دوام المدارس ليوم غد الأحد يشمل المعلمين حسب بيان دولة رئيس الوزراء، وسيتم تنظيم دوام جاء ذلك في بيان نشرته نقابة المعلمين، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكان بيان صدر عن رئيس الوزراء قرر تعليق دوام المؤسسات التعليمية (رياض أطفال، حضانات، مدارس،ن بيان جامعات، كليات، ومؤسسات ومعاهد تدريب) اعتبارا من صباح الأحد 15 آذار 2020 ولمدة أسبوعين. وفيه يتولى مدراء التربية والتعليم تنظيم دوام الإداريين في وزارة التربية والتعليم، وفق ما يصدر من تعليمات بهذا الخصوص.
فيما انهالت آلاف الرسائل ومئات التعليقات على البريد الالكتروني ومواقع التواصل الخاصة بالنقابة تستفسر عن صحة ما نسب لإداريين في وزارة التربية بخصوص استثناء المعلمين من العطلة.

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