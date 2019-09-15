النواصرة ردا على المعاني: كل المعلمين ملتزمون بالإضراب (فيديو)

عمان-الغد- قال نائب نقيب المعلمين، ناصر النواصرة، عبر فيديو مباشر بثته صفحة النقابة على “الفيسبوك”، الأحد، معلقا على كتاب وزير التربية والتعليم الذي طالب فيه بأسماء المعلمين المضربين: “إن كل المعلمين مضربين وملتزمون بقرار النقابة، والنقابة تتحمل المسؤولية النقابية والكاملة عن القرارات الصادرة، وإذا ما أردتم أن تحاسبوا أحدا فحاسبوني أنا ومجلس النقابة”.

وأضاف النواصرة موجها رسالة إلى أبناء القوات المسلحة والدرك: “كلنا في خندق الوطن، نحنا والشغب والجيش تجمعنا لقمة العيش، نحن أبناء وأحبة في هذا الوطن الواحد”.

وشدد أنه يحمل رئيس الوزراء سلامة أي معلم بالهيئة العامة لنقابة المعلمين أو الهيئة المركزية أو أعضاء الفروع ورؤسائها.

وعلق النواصرة على دعوة رئيس الوزراء عمر الرزاز للقاء أمس قائلا: “دعونا دولة رئيس الوزراء للقاء، وحددنا الزمان، وتركنا المكان مخيراً لدولة الرئيس، ونحن جئنا وما زلنا بنية صافية، وإذا ما اجتمعنا بدولة الرئيس نحن على قناعة أن المشاكل ستحل لأنه صاحب القرار ويتحمل مسؤولية القرار، وحتى هذه اللحطة لم يتحدث معي أي مسؤول”.

وختم النواصرة الفيديو بتأكيده على استمرار إضراب المعلمين قائلا: “سنعمل بقوة وثبات واصرار ليربح الوطن ثم الوطن”.