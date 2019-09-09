النواصرة: لا عروض حكومية لإنهاء إضراب المعلمين حتى الآن

آلاء مظهر

عمان – أكد نائب نقيب المعلمين، والقائم بأعماله الدكتور ناصر النواصرة، أن النقابة لم تتلق حتى هذه اللحظة أية عروض من الحكومة لإنهاء الأزمة بين النقابة والحكومة، مع انتهاء اليوم الثاني من إضراب المعلمين، للمطالبة بعلاوة 50%.

وقال النواصرة “حتى هذه اللحظة لم نسمع شيء” من قبل الحكومة.

وجاء نائب النقيب لـ”الغد” في وقت قال الناطق الإعلامي باسم النقابة نور الدين نديم بأن لقاء يجري الآن مع وزير التربية والتعليم العالي وليد المعاني ومجلس نقابة المعلمين بحضور رئيس لجنة التربية والتعليم النيابية إبراهيم البدور.

وأكد نديم بأن اللقاء يعقد في منزل النائب البدور لمناقشة بعض الأمور المتعلقة بعلاوة٥٠% والوصول حل يرضي جميع الأطراف.

لكن النواصرة لا يتوقع أن يخرج الاجتماع بنتائج فورية، موضحا أن بيانا صحفيا ستصدره النقابة فور انتهاء الاجتماع.

وأضاف أن هذا اللقاء هو استمرار للوساطة النيابية بين النقابة والحكومة التي اعتبر أنها تتعامل مع الملف بـ”برود”.

إلى ذلك، اتهم النواصرة “الإدارة الحكومية، بمحاولة العبث بالنسيج الإجتماعي من خلال تجييش أولياء أمور على المعلمين”.

وقال في تصريح لـ”الغد” إن “هذا سلوك خطير، ندعو العقلاء في الحكومة إلى التوقف عنه، وعدم المقامرة بنسيج الوطن وهو النسيج المتلف والمتامسك والمنتمي لهذا البلد وقيادته الهاشمية”.

وجاء تصريح النواصرة، في ظل ما شهده اليوم الثاني من إضراب المعلمين من احتجاجات قام بها أولياء أمور نفذوا وقفات احتجاجية في عدة محافظات، اليوم الاثنين، للمطالبة بالعدول عن إضراب المعلمين الذي دخل يومه الثاني.