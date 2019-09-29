النواصرة لـ”الغد” من عجلون: لا تعليق على قرار المحكمة الإدارية

عامر الخطاطبة

عجلون- اكتفى نائب نقيب المعلمين الدكتور ناصر النواصرة في تصريح إلى “الغد” خلال زيارته ظهر اليوم الأحد، لمقر فرع نقابة المعلمين في عجلون، وتعليقا على قرار المحكمة الإدارية بوقف إضراب المعلمين بالقول: إنه لم يصدر أي قرار عن النقابة بوقف الإضراب، ولا تعليق على قرار المحكمة”.

وكانت المحكمة الإدارية قررت اليوم الأحد، وقف الإضراب المفتوح عن العمل الذي أعلنته نقابة المعلمين بتاريخ 7/9/2019.

وقالت المحكمة الإدارية في قرار لها أصدرته اليوم، إنها مختصة بالنظر في دعوى أقامها مواطنان من أوليا أمور الطلبة، ضد نقابة المعلمين، يطلبان فيها وقف إضراب المعلمين، الذي أعلنته النقابة ويدخل اليوم اسبوعه الرابع.