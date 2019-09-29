النواصرة: مستمرون بالإضراب “مهما كانت القرارات”

عامر خطاطبة

عجلون- دعا نائب نقيب المعلمين الدكتور ناصر النواصرة، المعلمين إلى الاستمرار في الإضراب مهما كانت القرارات حتى يحصل المعلم على كافة حقوقه.

وجدد النواصرة في كلمة خلال وقفة احتجاجية لمعلمي ومعلمات عجلون أمام مديرية التربية والتعليم في المحافظة، اليوم الأحد، المطالبة بتلبية حقوق المعلمين، مشددا على عدم التراجع عنها.

وردد المحتجون هتافات تؤكد رفضهم للعروض الحكومية، ومواصلتهم الإضراب حتى الاعتراف بعلاوة الـ50 بالمائة، مطالبن بضرورة الإسراع في الاستجابة لمطالبهم.

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