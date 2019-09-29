السلايدر الرئيسيعجلونمحافظات

النواصرة: مستمرون بالإضراب “مهما كانت القرارات”

منذ يومين

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عامر خطاطبة

عجلون- دعا نائب نقيب المعلمين الدكتور ناصر النواصرة، المعلمين إلى الاستمرار في الإضراب مهما كانت القرارات حتى يحصل المعلم على كافة حقوقه.

وجدد النواصرة في كلمة خلال وقفة احتجاجية لمعلمي ومعلمات عجلون أمام مديرية التربية والتعليم في المحافظة، اليوم الأحد، المطالبة بتلبية حقوق المعلمين، مشددا على عدم التراجع عنها.

وردد المحتجون هتافات تؤكد رفضهم للعروض الحكومية، ومواصلتهم الإضراب حتى الاعتراف بعلاوة الـ50 بالمائة، مطالبن بضرورة الإسراع في الاستجابة لمطالبهم.

تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.

مقالات ذات صلة

شطب 1745 مخالفة من كاميرا رقم 1006 (إشارة خلدا)

منذ 34 دقيقة

إربد: توقيف معلمين اثنين بتهمة الامتناع عن أداء الوظيفة العامة

منذ ساعة واحدة

نمو الأجور في القطاع العام منذ 2010 مقارنة مع القطاع الخاص

منذ ساعة واحدة

“الضمان” ترد على الدكتور محمد نوح القضاة

منذ ساعة واحدة
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock