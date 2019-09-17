أحمد التميمي

إربد – جدد نائب نقيب المعلمين الاردنيين الدكتور ناصر نواصرة مطالبته باقرار الحكومة لعلاوة المعلمين البالغة الـ 50% وتقديم اعتذار رسمي من الحكومة لكل المعلمين بعد ان اهينت كرامتهم وضربهم بالهروات واعتقالهم في اعتصام الدوار الرابع.

واضاف النواصرة خلال مهرجان حاشد عت الية فرع نقابة المعلمين في اربد امام مجمع النقابات المهنية ان كرامة المعلمين خط احمر وان المعلمين مستمرين في الاضراب ولن يدخلوا الغرف الصفية لحين رد كرامتهم اليهم واعتراف الحكومة بالعلاوة المقره منذ عام 2014.

واشار الى ان المعلمين يعانون من اوضاع معيشية صعبة وهم الطبقة الاشد فقرا ما بين فئات المجتمع، حيث يضطر العديد من المعلمين الى العمل بمهنة اخرى حتى يتمكن من سد متطلبات الحياة، مؤكدا ان العلاوة التي تماطل الحكومة في الاعتراف فيها لا تلبي الحد الادنى من طموحات المعلمين في ظل الارتفاعات المستمرة في الاسعار والضرائب.

واكد ان المطالبة بعلاوة التعليم ما هي بداية مشروع النهضة التي تبدا بالمعلم والانطلاق الى جميع فئات الشعب، مؤكدا ان الحكومة قادرة على صرف العلاوة.

وقال النواصرة ان ابواب الحوار ما زالت مفتوحة مع الحكومة وان هناك اجراءات تصعيدية ستعلن عنها النقابة خلال الايام المقبلة في حال لم تقر الحكومة العلاوة، مؤكدا ان نسبة الاضراب في كافة مدارس المملمة 100% وهناك تجيشيش اعلامي وشعبي على المعلمين.

واشار الى ان اولياء الامور متضامين مع المعلمين في مطالبهم وحفظ كرامتهم والمعلمين قادرين على تعويض الحصص الدراسية خلال فترة الاضراب، مشيرا الى ان الحشود التي حضر المهرجان هم من اولياء الامور والمعلمين والنقابات المهنية وان النقابة مستمرة في الاضراب لحين تلبية مطالب المعلمين.

واكد النواصرة ان النقابة مع تحسين اداء المعلم من خلال الحوافز التي اعلنت عنه وزارة التربية والتعليم، لكن اقرار العلاومة هو امر مختلف عن ما تطالب به وزارة التربية والتعليم.

بدورة، قال رئيس فرع نقابة المعلمين في اربد شرف عبيدات ان المعلمين في اربد يلتفون حول مجلس النقابة، مؤكدا على وحدة الصف وعلى الثبات البطولي الذي هو ثبات من اجل الوطن وعلى رفضهم لما حدث يوم الخميس المشؤوم من قبل وزارة الداخلية والحكومة.

والقى رئيس لجنة التربية والتعليم في مجلس محافظة اربد هيثم بطاينة كلمة اكد فيها احقية مطالب المعلمين في العلاوة وضرورة استراداد كرامة المعلمين، مؤكدا ان المعلم هو الاساس في بناء الوطن وبالتالي يجب تحسين اوضاعهم المعيشية.

وعملت الجهات المعنية في مدينة اربد على تنظيم حركة السير واغلاق مداخل المجمع للحفاظ على سلامة المعلمين المشاركين في المهرجان.

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