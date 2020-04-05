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النواصرة يمثل أمام المدعي العام غدا وحجز مركبته لخرقه الحظر

منذ ساعتين

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موفق كمال

عمان- ألقت الأجهزة الأمنية القبض على نائب نقيب المعلمين ناصر النواصرة، مساء الأحد، بسبب خرقه للحظر، بقيادته مركبته في منطقة صويلح دون أن يحمل تصريح المرور، بحسب مصدر أمني.

وقال المصدر، أنه تم نقل النواصرة إلى مركز أمن صويلح لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه، مضيفا أنه سيصار تحويله للمدعي العام صاحب الصلاحية في تطبيق القانون.

وأضاف المصدر أن مركبة النواصرة ستحول لساحة الحجز المخصصة للمركبات المخالفة للحظر.

يشار إلى أن أجهزة الأمن أوقفت نائبين في البرلمان بعد ضبطهما الجمعة الماضية مخالفبن لشروط الحظر.
وفرضت الحكومة الحظر استنادا إلى قانون الدفاع لمنع انتشار فيروس كورونا.

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