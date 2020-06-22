النيابة الإسبانية تتهم كارلو أنشيلوتي بالتهرب من دفع مليون يورو

مدريد – أقامت نيابة مدريد دعوى ضد مدرب ريال مدريد السابق كارلو أنشيلوتي تتهمه باحتمال ارتكاب جريمتين ضد الخزانة العامة في العامين الماليين 2014 و2015 ويعتقد أن المدرب تهرب فيهما من دفع مليون و62 ألف و79 يورو للخزانة العامة.

وتعود الوقائع إلى تموز (يوليو) 2013 حين تولى أنشيلوتي تدريب ريال مدريد وظل في منصبه لموسمين (2013-2015) وكانت محل أقامته في تلك الفترة الأراضي الإسبانية.

Everton boss Carlo Ancelotti faces €1m Spanish tax fraud chargeshttps://t.co/ZHvyslhdyg pic.twitter.com/oYrFbpC4aB — Mirror Football (@MirrorFootball) June 22, 2020

وأشارت الدعوى المقدمة من القسم الاقتصادي بالنيابة إلى أن المدرب لم يحصل على مكافأت خلال 2014 و2015 جراء نشاطه المهني من أي ناد رياضي آخر، حيث لم يتول تدريب بايرن ميونخ إلا في موسم 2016/2017، وبالتالي كان “مصدر دخله الرئيسي من علاقته بريال مدريد”.

ووقع المدرب في تلك الفترة عقدي عمل مع النادي الملك أحدهما بتعلق بتولي منصب المدير الفني والآخر بالتنازل عن حقوق الصورة، لكن النيابة أشارت إلى أن أنشيلوتي لم يذكر في إقراراته الضريبية دخله من حقوق استغلال الصورة وكذلك من علاقته بالنادي المدريد أو التي حصل عليها من عقود مرتبطة بعلامات أخرى.

وأبرزت النيابة ان أنشيلوتي قام في سبيل إخفاء هويته باستخدام شبكة “معقدة” من الشركات، وبعضها في ملاذات ضريبية” “بهدف وجيد هو تفادي معرفة وكالة الضرائب بعوائد إيراداته القادمة من استغلال حقوق الصورة”.(إفي)