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النيابة الإسبانية تطعن في تبرئة ألونسو من تهمة التهرب الضريبي

منذ 36 دقيقة

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مدريد – تقدمت النيابة الإسبانية باستئناف ضد قرار محكمة مدريد بتبرئة لاعب ريال مدريد سابقا، تشابي ألونسو، ومتهمين اثنين آخرين من تهمة التهرب الضريبي، مطالبة بإعادة المحاكمة.

وكانت محكمة مدريد قد أصدرت قرارها الأسبوع الماضي بتبرئة مدرب فريق الرديف بنادي ريال سوسييداد من تهمة التهرب من دفع ضرائب بقيمة نحو مليوني يورو للخزانة العامة للدولة خلال الأعوام 2010 و2011 و2012.

كما برأت المحكمة كل من المستشار الضريبي لألونسو ومحاميه، إيفان زالدوا، وإيجناسي مايستري، الذي كان يدير شركة موجودة في جزيرة ماديرا البرتغالية، ومنحها اللاعب حقوق صورته في 2009 عندما كان يلعب ضمن صفوف ليفربول الإنجليزي.

وبررت النيابة قرارها بالاستئناف على الحكم أن تقدير المحكمة لبعض الأدلة التي تم تقديمها لم يكن سليما، كما أنها لم تثبت تناقض بعض هذه الأدلة خلال الاستماع لأقوال المتهمين، مطالبة لهذه الأسباب بإلغاء هذا الحكم، وطالبت بمعاقبة الثلاثي بالحبس لعامين ونصف.

ولا تزال هناك قضية عالقة يواجه فيها المدرب الحالي للفريق الرديف في نادي ريال سوسييداد نفس التهمة عن العام المالي 2013.

يشار إلى أن ألونسو هو الوحيد من قائمة طويلة من لاعبين واجهوا تهمة التهرب الضريبي ولم يتوصل مطلقا لتسوية مع النيابة ولطالما دافع عن براءته. (إفي)

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