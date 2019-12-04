النيابة الإسبانية تطعن في تبرئة ألونسو من تهمة التهرب الضريبي

مدريد – تقدمت النيابة الإسبانية باستئناف ضد قرار محكمة مدريد بتبرئة لاعب ريال مدريد سابقا، تشابي ألونسو، ومتهمين اثنين آخرين من تهمة التهرب الضريبي، مطالبة بإعادة المحاكمة.

وكانت محكمة مدريد قد أصدرت قرارها الأسبوع الماضي بتبرئة مدرب فريق الرديف بنادي ريال سوسييداد من تهمة التهرب من دفع ضرائب بقيمة نحو مليوني يورو للخزانة العامة للدولة خلال الأعوام 2010 و2011 و2012.

كما برأت المحكمة كل من المستشار الضريبي لألونسو ومحاميه، إيفان زالدوا، وإيجناسي مايستري، الذي كان يدير شركة موجودة في جزيرة ماديرا البرتغالية، ومنحها اللاعب حقوق صورته في 2009 عندما كان يلعب ضمن صفوف ليفربول الإنجليزي.

La Fiscalía recurre la absolución de Xabi Alonso y pide que se repita el juicio https://t.co/EpOJGtGDEf — Diario de Navarra (@DiariodeNavarra) December 4, 2019

وبررت النيابة قرارها بالاستئناف على الحكم أن تقدير المحكمة لبعض الأدلة التي تم تقديمها لم يكن سليما، كما أنها لم تثبت تناقض بعض هذه الأدلة خلال الاستماع لأقوال المتهمين، مطالبة لهذه الأسباب بإلغاء هذا الحكم، وطالبت بمعاقبة الثلاثي بالحبس لعامين ونصف.

ولا تزال هناك قضية عالقة يواجه فيها المدرب الحالي للفريق الرديف في نادي ريال سوسييداد نفس التهمة عن العام المالي 2013.

يشار إلى أن ألونسو هو الوحيد من قائمة طويلة من لاعبين واجهوا تهمة التهرب الضريبي ولم يتوصل مطلقا لتسوية مع النيابة ولطالما دافع عن براءته. (إفي)