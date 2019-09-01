“النيران الصديقة” تمنح يوفنتوس فوزا “دراماتيكيا” على نابولي

ميلانو – بعدما قلب تأخره أمام فيورنتينا بثلاثية إلى فوز مثير 4-3 الاسبوع الماضي، كان نابولي في طريقه لتكرار انجازه أمام مضيفه يوفنتوس حامل اللقب، لكن مدافعه كوليبالي سجل هدفا عكسيا دراماتيكيا منح “السيدة العجوز” الفوز 4-3 السبت في المرحلة الثانية من الدوري الايطالي لكرة القدم.

وتقدم يوفنتوس، الطامح الى إحراز لقب الدوري للمرة 36 والتاسعة تواليا ودوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ عام 1996، بهدفين مبكرين حملا توقيع البرازيلي دانيلو بالدقيقة (16) والارجنتيني غونزالو هيغواين في الدقيقة (19)، قبل ان يعمق البرتغالي كريستيانو رونالدو الارقام في الشوط الثاني بحلول الدقيقة (62).

لكن “فقراء الجنوب” نابولي سجلوا هدفين في دقيقتين عبر اليوناني كوستاس مانولاس بالدقيقة (66) والمكسيكي هيرفينغ لوزانو في الدقيقة (68) ثم عادل عن طريق جوفاني دي لورنتسو عند الدقيقة (81)، قبل ان يدمر احلامه السنغالي خاليدو كوليبالي في الوقت البدل عن ضائع بهدف عكسي في الدقيقة (90+2).

وانفرد يوفنتوس بالصدارة موقتا بعد فوزه الثاني تواليا، اذ تخطى بارما افتتاحا بهدف قلب دفاعه المخضرم جورجيو كييلني الذي تعرض لاصابة بالغة في ركبته في تمارين منتصف الاسبوع ستبعده نحو 6 اشهر، فلعب بدلا منه القادم الجديد بصفقة خيالية الهولندي الشاب ماتيس دي ليخت (85,5 ملايين يورو). (أ ف ب)