الهاتف العصري Huawei nova 7iمتاح حاليًا للطلب المسبق في الأردن

يعتمد مستخدمو الهواتف الذكية اليوم على هواتفهم للقيام بمجموعة واسعة من المهام اليومية. يتضمن ذلك التقاط صور مذهلة بنقرة زر واحدة أو مشاهدة الأفلام أو حتى لعب أحدث الألعاب. بطبيعة الحال، هذا يعني أن الهواتف الذكية يجب أن تكون قادرة على تقديم أداء قوي من جميع النواحي، وهاتف Huawei nova 7i الجديد، والمتاح حاليًا للطلب المسبق في الأردن، يمكنه القيام بكل ذلك بسهولة مع الحفاظ على مظهره الأنيق كذلك.

يأتي هاتف Huawei nova 7i بكاميرا بدقة 48 ميجابكسل تجعل التصوير أكثر جاذبية، وبطارية ضخمة تَعِد بأداء يدوم طويلًا، وعلاوة على ذلك، فإن هذا الهاتف الأنيق يمكنه القيام بالكثير. ونلقي هنا نظرة متعمقة على أبرز مواصفاته:

كاميرا رباعية بدقة 48 ميجابكسل مدعمة بالذكاء الاصطناعي

يأتي هاتف Huawei nova 7i بكاميرا رباعية قوية مُصممة في مصفوفة على شكل مربع أنيق في الجزء الخلفي منه، وتشمل كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل، وعدسة تصوير بزاوية عريضة بدقة 8 ميجابكسل، وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، وعدسة بوكيه بدقة 2 ميجابكسل. ومع ذلك، فإن ما يهم حقًا هو ما تستطيع هذه الكاميرات القيام به في سيناريوهات مختلفة، دون الحاجة إلى معدات مهنية معقدة ومكلفة.

تلتقط الكاميرا الرئيسية صورًا عالية الجودة بمساعدة معالج قوي، وتستخدم أيضًا تقنية تكوين متعدد الأُطُر لدمج صور متعددة في صورة واحدة نهائية محسّنة. حتى بالنسبة للصور التي يتم تكبيرها، فإن الكاميرا الرئيسية تساعد أيضًا في التصوير الفوتوغرافي في ظروف الإضاءة المنخفضة باستخدام خاصيّة “Handheld Super Night Mode” المدعومة بتقنيات “AIS ” و”4-in-1 Light Fusion”.

وبغض النظر عن الوضع اليدوي الليلي (Handheld Super Nigh Mode)، يعمل محرر الفيديو المدعم بالذكاء الاصطناعي على تبسيط عملية تحرير الفيديو، مما يتيح للمستخدمين خيارات مثل إضافة موسيقى خلفيّة وتقليص الفيديو وحتى إنشاء المونتاج بسهولة. يستخدم الذكاء الاصطناعي أيضًا التعرف على الوجه والخوارزميات المتقدمة لتحديد الوجه وإنشاء لقطات جديدة مع الموضوع المحدد فقط. ويمكن أن يساعد أيضًا في التعرف على الهيكل العظمي للجسم والمفاصل والمناطق المحيطة بها، والتي تستخدم لتقديم المشورة بشأن تحسين وضع الجسم.

من ناحية أخرى، تمهد عدسة التصوير بزاوية عريضة بدقة 8 ميجابكسل الطريق لصور المناظر الطبيعية الجميلة، نظرًا لقدرتها على التقاط صور رائعة بزاوية أوسع. يمكن للعدسة التقاط صورة مع مجال رؤية يبلغ 120 درجة، وهو ما يزيد بنسبة 140% عن العدسات واسعة الزاوية القياسية. وفي الوقت نفسه، تسمح عدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل بالتقاط تفاصيل رائعة. وأخيرًا، تقوم عدسة بوكيه بدقة 2 ميجابكسل بإنشاء عمق ضحل للحقل وتستخدم الذكاء الاصطناعي مرة أخرى لتليين الخلفية وشحذ الجسم المصوّر لصورة احترافية.

تم تصميم الكاميرا الأمامية في جزء صغير أعلى الزاوية اليسرى. هذه الكاميرا قادرة على التقاط صور سيلفي جميلة وتأتي أيضًا مع خاصية “Super Night Selfie 2.0” لالتقاط صور سيلفي في الإضاءة المنخفضة. وعلى غرار الكاميرا الرئيسية، تستخدم الكاميرا الأمامية أيضًا تقنية “4-in-1 Light Fusion” وخوارزميات مدعمة بالذكاء الاصطناعي المتقدمة للسماح بمزيد من الإضاءة، لالتقاط صور سيلفي جيدة في ظروف منخفضة الإضاءة.

طاقة بطارية تدوم طويلًا مع شاحن Huawei SuperCharge باستطاعة 40 واط

لضمان الحفاظ على الأداء عاليًا طوال اليوم، سواء أكان ذلك من أجل الإنتاجية أو التصوير الفوتوغرافي أو الترفيه أو حتى الألعاب، فقد صممت هواوي هاتف Huawei nova 7i ببطارية ضخمة بسعة 4200 ميللي أمبير لتمكين الأداء المتواصل لساعات طويلة. بالإضافة إلى ذلك، يأتي الهاتف أيضًا بشاحن Huawei SuperCharge باستطاعة 40 واط، والذي يمكنه شحن البطارية بنسبة تصل إلى 70% في 30 دقيقة فقط.

أداء قوي في كل الظروف

صُمّم هاتف Huawei nova 7i لتحمُّل أي مهمة؛ فهو عبارة عن مزيج من الأعتدة والبرامج المتميزة لتقديم أداء قوي سواء أكان ذلك في مجال الألعاب أو الترفيه أو حتى الإنتاجية. ويوفر الهاتف مساحة تخزين بسعة 128 جيجابايت لجميع الملفات والتطبيقات، مدعمة بذاكرة وصول عشوائي سعة 8 جيجابايت للحصول على أداء سلس. ويأتي الهاتف بمعالج Kirin 810 ذي الكفاءة العالية في استخدام الطاقة، والذي يوفر أداءً ممتازًا ويستخدم جدولة مدعمة بالذكاء الاصطناعي على مستوى النظام لتحسين وتخصيص موارد وحدة المعالجة المركزية لمختلف التطبيقات، مما يحقق استهلاكًا أقل للطاقة وأداءً أفضل.

يمكن أن يتمتع عشّاق ألعاب الهاتف المتنقل أيضًا بميزات إضافية، مثل “Kirin Gaming+”، التي تعمل على تحسين خصائص الـ “GPU” للحصول على أداء أفضل، وتعزيز تأثيرات الألعاب ذات الدقة والجودة العالية لتحسين الجودة والوضوح والتباين في الصور. إضافة إلى هذه الميزة، تتوفر خاصيّة “Game Dock” التي تتيح للاعبين إضافة مربع دردشة يمكن تغيير حجمه في واجهة اللعبة. وبهذه الطريقة، يمكن للمستخدمين اللعب والدردشة في الوقت نفسه دون فقد أي لحظة من اللعب.

يضم هاتف Huawei nova 7i واجهة المستخدم EMUI 10 المستندة على Android 10، والتي توفر ميزات ذكية وسهلة الاستخدام. يتضمن ذلك تخطيطًا جديدًا للمجلة من أجل تحسين القراءة، ووضع داكن (Dark Mode) محسّن تمت إعادة تصميمه وفقًا لمعايير صحة عين الإنسان لتوفير نصوص واضحة، محسّنة وقراءة مريحة.

يأتي هاتف Huawei nova 7i دون تحميل خدمات “Google Mobile Services”، ويمكن للمستخدمين تحميل التطبيقات والاستمتاع بها عبر منصة Huawei AppGallery المثبتة مسبقًا على الجهاز.

هاتف ذكي أنيق وراقٍ

على خطى أسلافه، يأتي هاتف Huawei nova 7i بمظهر أنيق مع الحفاظ على وظيفته في الوقت نفسه. وبفضل شاشة Huawei Punch FullView التي يبلغ حجمها 6.4 بوصة، يمكن للمستخدمين الاستمتاع بتجربة مشاهدة غامرة، حيث تم استبدال الشق الأمامي بفتحة “Punch” في الزاوية العلوية اليسرى التي تضم الكاميرا الأمامية الصغيرة. وبالإضافة إلى ذلك، تدعم الشاشة دقة فائقة عالية الوضوح FHD+ بدقة 2310×1080 ومجموعة ألوان واسعة مع نسبة شاشة إلى الجسم عالية تصل 90.6% للحصول على تجربة مشاهدة أفضل. الهاتف الذكي منحنٍ أيضًا من جميع الجوانب الأربعة، ويحتوي على زر التشغيل وبصمة إصبع معًا على الجانب لفتح القفل بطريقة أسرع وأكثر راحة.

ومع ذلك، فإن الجزء الخلفي من هاتف Huawei nova 7i هو الذي سيجذب الانتباه حقًا، حيث قررت هواوي المضي قدمًا في إعداد أبسط للكاميرا الرباعية في الخلف، مرتبة في مصفوفة على شكل مربع أنيق وفريد من نوعه. وفي الوقت نفسه، يحتوي ظهر الهاتف على طبقات من الألوان المذهلة، والأنسجة المتوهجة، والمعدنية البارزة، وطبقة واقية للحصول على تدرج فريد. ويأتي الهاتف بثلاثة ألوان جميلة هي ساكورا الوردي (Sakura Pink)، والأخضر المشرق (Crush Green)، والأسود الحالك (Midnight Black).

يوجد الكثير من المزايا المخفية في هاتف Huawei nova 7i، مما يجعله منافسًا قويًا لأفضل الهواتف الذكية في الفئة المتوسطة، وأحد أفضل الخيارات للمستخدمين الذين يرغبون في القيام بالكثير من المهام عبر هواتفهم الذكية دون أي قيود. هذا الهاتف الرائع متوفر حاليًا في الأردن للطلب المسبق اعتبارًا من اليوم الثلاثاء 10 آذار وحتى 17 من الشهر نفسه بسعر 222 دينارًا مع سوار Huawei Band 4 كهدية مجانية.