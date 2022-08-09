“الهارب” من سجن سواقة في قبضة الأمن

قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام إن المتابعة والجهود التحقيقية التي بُذلت منذ اللحظة الاولى لفرار احد نزلاء مركز إصلاح وتأهيل سواقة مكنت فريق التحقيق في الامن الوقائي اليوم من تحديد مكانه والقاء القبض عليه.

وأضاف الناطق الاعلامي انه بوشرت التحقيقات مع النزيل للوقوف على ملابسات هروبه واتخاذ الاجراءات القانونية بحقه وبحق من ساعده في الاختباء بعد فراره.

وبالتوازي مع ذلك فإن هيئة التحقيق المُشكلة لدى القضاء الشرطي ستستمع لاقوال النزيل لمتابعة التحقيق الذي تجريه؛ للوقوف على الخطأ الذي تسبب بفراره من داخل مركز الإصلاح والتأهيل واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق المقصرين.

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