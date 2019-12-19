آخر الأخبارالغد الاردني

“الهاشمية” تفتتح أكبر مبنى للعلوم الصيدلانية في الشرق الاوسط الشهرالمقبل

منذ ساعة واحدة

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان- الغد- تفتتح الجامعة الهاشمية، الشهر المقبل، مبنى كلية العلوم الصيدلانية الذي يعد الأكبر والأحدث في منطقة الشرق الأوسط.
وصمم المبنى وفق أفضل التصاميم العمرانية العالمية المعتمدة على مفاهيم البناء الأخضر لاعتماده على الطاقة المتجددة والحصاد المائي، إضافة إلى أن هذا البناء صديق لذوي الإعاقة؛ حيث تتوفر فيه كافة التسهيلات البيئية لهم.

وتضاهي المختبرات الصيدلانية، مختبرات مصانع الأدوية العالمية المصممة وفقا لأحدث متطلبات الاعتماد العالمية لتخصصي الصيدلة (الصناعية، الادارية).
وبلغت كلفة البناء 16 مليون دينار ممول كاملًا من ميزانية الجامعة الهاشمية.

مقالات ذات صلة

وزير العمل نضال البطاينة

البطاينة: وزارة العمل تسعى لتمكين المرأة اقتصادياً

منذ 3 دقائق

“العمل النيابية” معنية بدراسة خطط إعادة بناء الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر

منذ 8 دقائق
من حفل إطلاق مبادرة "طلابنا عماد نهضتنا" - من المصدر

وزارة التربية والأمن العام يطلقان مبادرة “طلابنا عماد نهضتنا”

منذ 28 دقيقة

وزير الصحة يحدد 4 مستشفيات مناطق نائية

منذ 38 دقيقة
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock