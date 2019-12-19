“الهاشمية” تفتتح أكبر مبنى للعلوم الصيدلانية في الشرق الاوسط الشهرالمقبل

عمان- الغد- تفتتح الجامعة الهاشمية، الشهر المقبل، مبنى كلية العلوم الصيدلانية الذي يعد الأكبر والأحدث في منطقة الشرق الأوسط.

وصمم المبنى وفق أفضل التصاميم العمرانية العالمية المعتمدة على مفاهيم البناء الأخضر لاعتماده على الطاقة المتجددة والحصاد المائي، إضافة إلى أن هذا البناء صديق لذوي الإعاقة؛ حيث تتوفر فيه كافة التسهيلات البيئية لهم.

وتضاهي المختبرات الصيدلانية، مختبرات مصانع الأدوية العالمية المصممة وفقا لأحدث متطلبات الاعتماد العالمية لتخصصي الصيدلة (الصناعية، الادارية).

وبلغت كلفة البناء 16 مليون دينار ممول كاملًا من ميزانية الجامعة الهاشمية.