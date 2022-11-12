“الهاشمية” تنظم مهرجانا رياضيا لطلابها

عمان – الغد – نظمت كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة بالجامعة الهاشمية، مهرجانا لألعاب “التيلي ماتش”، ترحيبا بالطلبة الجدد في رحاب الجامعة، حيث أقيم المهرجان برعاية نائب رئيس الجامعة د. عبد الباسط الزيود، في أجواء تنافسية ودية، بحضور الهيئتين التدريسية والإدارية وجمع غفير من الجماهير التي ملأت مدرجات صالة النشاط الرياضي الرئيسية بالكلية.

وقال عميد كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة أ.د. عبد الباسط الشرمان في حديثه لـ”الغد”: “أردنا أن نخرج الطلبة الجدد من أجواء الضغط النفسي وإدراجهم مباشرة في عائلتنا التدريسية، بأسلوب شيق وممتع ومغاير للسابق، لذا أقمنا مهرجانا رياضيا اشتمل على فقرات رياضية ومسابقات وفعاليات مختلفة، وعروضا فنية وموسيقية واستعراض مهارات قتالية في فنون الدفاع عن النفس قدمها طلبة الكلية”.

وتابع: “أشركنا الجماهير الحاضرة للفعاليات في منافسات التلي ماتش، من خلال فقرات ومسابقات رياضية منوعة، لاقت استحسان المشاركين، وسط أجواء تنافسية حفلت بالروح الرياضية، وحرص كبير من الفرق المشاركة للوصول إلى المراكز الاولى في كل مسابقة”.

وأضاف: “تحرص عمادة كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة، على تنظيم العديد من النشاطات الرياضية المميزة اللامنهجية، تهدف إلى الارتقاء بالعملية التعليمية، ما يمنحها فرصة الحصول على الاعتمادات الدولية لمختلف التخصصات الرياضية، واستحداث تخصصات رياضية جديدة، مثلما تم استحداث تخصص الإدارة والتدريب الرياضي والتأهيل الرياضي في وقت سابق، فقد فتحت الكلية أول برنامج متخصص على مستوى المنطقة يتخصص في الإدارة الرياضية”.

وفي نهاية المهرجان، قام الشرمان بتكريم الحكام والمنظمين واللاعبين المشاركين وتوزيع الميداليات والكؤوس على الفرق الفائزة في مختلف المسابقات.