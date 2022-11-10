“الهاشمية” يتصدر 8 أسابيع ويفشل في التأهل للمحترفين

يحيى قطيشات



عمان – عدم نجاح فريق الهاشمية في التأهل لمصاف أندية المحترفين، رغم تصدره لدوري الأولى لـ8 اسابيع، أثار حزن محبية ومشجعيه، وطرح العديد من التساؤلات حول أسباب فشل الصعود.

وتمكن الهاشمية من تحقيق نتائج إيجابية تحت قيادة المدير الفني عبد الاله الحناحنة، وبدعم من إدارته وجماهيره، قبل أن يتراجع في الخطوات الأخيرة لسباق التأهل.

ومع الاعتراف بأفضلية وأحقية الأهلي والجليل بالصعود، إلا أن الهاشمية كان مؤهلا للصعود بحكم المستوى الفني الذي ظهر عليه الفريق في معظم المباريات ولا سيما فرق المقدمة، فنال الفريق المركز الثالث برصيد 29 نقطة وبفارق نقطة وحيدة عن الفريقين المتأهلين الأهلي والجليل.

ودخل الهاشمية مباراته في الأسبوع الأخير من منافسات الدوري أمام فريق اتحاد الرمثا متصدرا برصيد 28 نقطة، ويحتاج للفوز وأمره بيده، وتقدم مبكرا لكن الحظ لم يخدمه وخرج متعادلا مع الاتحاد بهدفين لكل فريق، بعد وقت ضائع تجاوز 15 دقيقة، حيث شهدت المباراة احتجاجات من فريق الهاشمية على ركلة الجزاء المحتسبة من الحكم أحمد فيصل عند الدقيقة 87.

ورغم عدم التأهل نال الهاشمية التقدير لمسيرته في الدوري، والمنافسة على بطاقتي التأهل لغاية اللحظات الأخيرة، والمطلوب من إدارة النادي العمل على تطوير ورفد الفريق، والإعداد الجيد للموسم المقبل، والفرصة قائمة لكن التخطيط ودراسة التجربة التي خاضها الفريق الموسم المنتهي تعتبر خطوة ضرورية.

وحقق الهاشمية في مشواره بالدوري 9 انتصارات وتعادلاين أمام اتحاد الرمثا والبقعة، فيما خسر أمام الجليل والسرحان، وكان الفريق الوحيد الذي حقق الفوز على فريق الأهلي بطل الدوري، وسجل لاعبو الهاشمية 21 هدفا ودخل مرماه 7 أهداف. وحصل مهاجمه إبراهيم الكسواني على لقب هداف الدوري برصيد 10 أهداف.

وأكد المدير الفني عبد الاله الحناحنة، أن الفريق قدم خلال الموسم مباريات تمنحه أحقية التأهل، ولكن هذه هي كرة القدم التي تتقلب وفقا للظروف.

وأضاف في تصريح لـ”الغد” نجحنا في تشكيلة فريق يمزج بين الخبرة والشباب، إضافة إلى مجموعة من الشباب الصاعد من مواليد 2001 و2002، وعانى الفريق من قلة الخبرة وترجمة الفرص إلى أهداف خصوصا في المباريات الأخيرة، هذه هي كرة القدم “ألف مبارك” للأهلي والجليل الصعود.

وقال: “تصدرنا الدوري لأسابيع ولم ننجح في التأهل في الدقائق الأخيرة، الهاشمية يملك فريقا مميزا وإدارة واعية و”الخير بالجايات”.