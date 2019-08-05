“الهاشمي” يُثمّن برنامج محمد بن زايد للجوجيتسو في مخيم “مريجيب الفهود”

عمان – الغد – عقد في المخيم الإماراتي الأردني للاجئين السوريين “مريجيب الفهود”، المؤتمر الإعلامي لبرنامج محمد بن زايد للجوجيتسو بالتعاون مع عدد من المنظمات العالمية وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وإتحاد الإمارات للجوجيتسو وشركة بالمز الرياضية، وعدد من المسؤولين والمتابعين لهذه لرياضة، بحضور أحمد البلوشي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأردن.

وأكدت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وشركة بالمز الرياضية حرصهما على توسيع مظلة المستفيدين من برامج محمد بن زايد الصيفي للجوجيتسو في مخيم “مريجيب الفهود” للاجئين السوريين في الأردن، الذي ينظم بالتعاون مع اتحاد الإمارات والاتحاد الدولي للجوجيتسو وشركة الاتحاد للطيران.

وبدأت في المخيم فعاليات البرنامج – الذي يشرف على تنفيذه 25 مدربا ومدربة من حاملي الحزام الأسود – وهم حاصلون على أعلى الشهادات الدولية في التدريب، وتم ترشيحهم من شركة بالمز الرياضية الذراع الفني للاتحاد الإماراتي للجوجيتسو والتي تكفلت بتوفير كل الأدوات الرياضية ووسائل الدعم اللوجستي لإنجاح البرنامج وتحقيق أهدافه الرياضية والإنسانية.

وأكد الدكتور محمد عتيق الفلاحي الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أن رعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد ابوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لرياضة الجوجيتسو في الدولة، جعلت منها واحدة من أهم الرياضات في الإمارات، وتشهد شعبية متنامية عاما بعد آخر، وذلك بفضل الدعم والمؤازرة التي تجدها من سموه والتشجيع الذي تحظى به من القيادة الرشيدة.

وقال إن هذه المبادرة النوعية تجد الاهتمام والمتابعة من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس الهلال الأحمر الإماراتي، إيمانا منه بأن الرياضة ظلت على امتداد مسيرتها التاريخية جسرا للتواصل الإنساني بين الشعوب، وواحدة من أهم أدوات ووسائل تجسير الهوة بين دول العالم وتقوية الأواصر بين بني البشر في كل مكان”.

وأكد الفلاحي على أن انتقال هذه الرياضة إلى مخيمات اللاجئين يمثل نقلة نوعية وخطوة متقدمة في سبيل توفير ظروف حياة أفضل للاجئين داخل مخيماتهم، وتقديم خدمات متميزة لهم، وإكسابهم مهارات إضافية تساعدهم في مستقبل حياتهم، ويساهم هذا النوع من الرياضة في زرع الثقة في نفوس اللاجئين بسبب الأضرار الجسدية والنفسية التي قد يتعرضوا لها خلال مسيرتهم مع ظروف اللجوء الصعبة والمهددات والمخاطر التي تواجههم.

إلى ذلك أكد عبد المنعم الهاشمي رئيس اتحاد الإمارات للجوحيتسو أن برنامج محمد بن زايد الصيفي للجوجيتسو يخطو اليوم خطوة جديدة خارج حدود الوطن بعد النجاحات الكبيرة التي حققها داخل الدولة خلال العامين الأخيرين، ويسعد اتحاد الإمارات للجوجيتسو أن يكون جزءا من هذه المبادرة القيمة لتقديم خدمة رياضية راقية لأهلنا في مخيم “مريجيب الفهود” في الأردن.

من جانبه أشاد أحمد البلوشي سفير دولة الإمارات لدى الاردن برعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لرياضة الجوجيتسو في الإمارات، مشيراً: إن برنامج محمد بن زايد الصيفي للجوجيتسو الذي يأتي بالتنسيق والتعاون مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين يؤكد سير مؤسساتنا الرياضية على طريق البذل والعطاء الذي رسمت معالمه وأرست دعائمه قيادة الدولة الرشيدة من خلال مسيرة طويلة مليئة بأوجه الخير والعطاء”.