الهدّاف التاريخي لإسبانيا دافيد فيا يضع حدا لمسيرته الكروية

طوكيو – أعلن دافيد فيا، الهداف التاريخي للمنتخب الإسباني لكرة القدم، الأربعاء قراره اعتزال اللعبة نهائيا قبل نهاية العام الحالي، بعد مسيرة مظفرة رفع خلالها كأس العالم وكأس أوروبا ودوري الأبطال.

وأوضح المهاجم البالغ من العمر 37 عاما، والذي يدافع حاليا عن ألوان نادي فيسل كوبي الياباني، أنه سيضع في ختام الموسم الحالي حدا لمسيرة امتدت 19 عاما، تنقل خلالها بين أندية إسبانية عدة أبرزها برشلونة وأتلتيكو مدريد وفالنسيا، كما خاض فيا 98 مباراة مع المنتخب الإسباني سجل خلالها 59 هدفا، وهو رقم قياسي.

وقال المهاجم الفذ للصحافيين بتأثر بالغ في مدينة كوبي اليابانية: “لقد قررت أن أنهي مسيرتي الاحترافية، لقد قررت الاعتزال، أفكر بهذا الموضوع منذ فترة طويلة”، مشيرا الى أن القرار “هو نتيجة نقاشات أجريتها مع عائلتي والناس المحيطين بي… أردت أن أختار اعتزال كرة القدم، لا أن أكون مرغما على اعتزال كرة القدم”.

Después de 19 años como profesional he tomado la decisión de dejar el fútbol al final de temporada. Gracias a todos los equipos, entrenadores y compañeros que me han permitido disfrutar de esta carrera soñada. Y a mi familia por siempre apoyarme en los momentos difíciles. pic.twitter.com/DpvnM8XUI4 — David Villa (@Guaje7Villa) November 13, 2019

وسيصبح فيا بعد ابتعاده عن المنافسة على المستطيل الأخضر، مستثمرا في نادي كوينزبورو في مدينة نيويورك الأميركية، والمشارك في منافسات دوري الدرجة الثانية في الولايات المتحدة.

وأوضح: “على رغم أنني لن أكون على أرض الملعب بعد اليوم، سأبقى منخرطا في كرة القدم بطرق أخرى، وسأساهم في عالم اللعبة”.

وشارك فيا مع منتخب “لا روخا” في نهائيات كأس العالم ثلاث مرات، وكان ضمن التشكيلة الذهبية التي أحرزت لقب مونديال 2010 في جنوب إفريقيا، إضافة الى كأس أوروبا 2008، لكنه اضطر بسبب الإصابة للغياب عن تشكيلة المنتخب التي احتفظت باللقب القاري عام 2012.

وعلى صعيد الأندية، كانت تجربته الأبرز مع برشلونة (بين 2010 و2013)، حيث حقق العديد من الألقاب أبرزها دوري أبطال أوروبا لموسم 2010-2011، وكأس السوبر الأوروبية ومونديال الأندية في 2011، ولقب الدوري الإسباني لموسمي 2010-2011 و2012-2013، وأضاف فيا الى رصيده لقبا ثالثا بالليغا مع أتلتيكو عام 2014.

وبعد رحيله عن نادي العاصمة الإسبانية في 2014، خاض فيا تجربة مع نادي نيويورك سيتي الأميركي، وسجل له 80 هدفا في 124 مباراة، وفي وقت سابق من العام الحالي، انضم الى نادي فيسل كوبي الياباني، حيث دافع عن ألوانه الى جانب زميله السابق في برشلونة أندريس انييستا والألماني لوكاس بودولسكي. وسجل المهاجم الإسباني 12 هدفا في 26 مباراة مع فيسل الذي يحتل المركز العاشر في ترتيب الدوري الياباني.

ويتوقع أن يخوض فيا 5 مباريات إضافية مع ناديه تتوزع بين الدوري المحلي وكأس امبراطور اليابان، على أن يقام له حفل وداع رسمي في السابع من كانون الأول/ديسمبر، في مباراته الأخيرة في الدوري. (أ ف ب)