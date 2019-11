الهدّاف التاريخي لإسبانيا دافيد فيا يضع حدا لمسيرته الكروية

طوكيو – أعلن دافيد فيا، الهداف التاريخي للمنتخب الإسباني لكرة القدم، الأربعاء قراره اعتزال اللعبة نهائيا قبل نهاية العام الحالي، بعد مسيرة مظفرة رفع خلالها كأس العالم وكأس أوروبا ودوري الأبطال.

وأوضح المهاجم البالغ من العمر 37 عاما، والذي يدافع حاليا عن ألوان نادي فيسل كوبي الياباني، أنه سيضع في ختام الموسم الحالي حدا لمسيرة امتدت 19 عاما، تنقل خلالها بين أندية إسبانية عدة أبرزها برشلونة وأتلتيكو مدريد وفالنسيا، كما خاض فيا 98 مباراة مع المنتخب الإسباني سجل خلالها 59 هدفا، وهو رقم قياسي.

وقال المهاجم الفذ للصحافيين بتأثر بالغ في مدينة كوبي اليابانية: “لقد قررت أن أنهي مسيرتي الاحترافية، لقد قررت الاعتزال، أفكر بهذا الموضوع منذ فترة طويلة”، مشيرا الى أن القرار “هو نتيجة نقاشات أجريتها مع عائلتي والناس المحيطين بي… أردت أن أختار اعتزال كرة القدم، لا أن أكون مرغما على اعتزال كرة القدم”.

Después de 19 años como profesional he tomado la decisión de dejar el fútbol al final de temporada. Gracias a todos los equipos, entrenadores y compañeros que me han permitido disfrutar de esta carrera soñada. Y a mi familia por siempre apoyarme en los momentos difíciles. pic.twitter.com/DpvnM8XUI4

وسيصبح فيا بعد ابتعاده عن المنافسة على المستطيل الأخضر، مستثمرا في نادي كوينزبورو في مدينة نيويورك الأميركية، والمشارك في منافسات دوري الدرجة الثانية في الولايات المتحدة.

وأوضح: “على رغم أنني لن أكون على أرض الملعب بعد اليوم، سأبقى منخرطا في كرة القدم بطرق أخرى، وسأساهم في عالم اللعبة”.

وشارك فيا مع منتخب “لا روخا” في نهائيات كأس العالم ثلاث مرات، وكان ضمن التشكيلة الذهبية التي أحرزت لقب مونديال 2010 في جنوب إفريقيا، إضافة الى كأس أوروبا 2008، لكنه اضطر بسبب الإصابة للغياب عن تشكيلة المنتخب التي احتفظت باللقب القاري عام 2012.

🇪🇸 David Villa has announced his plans to retire from football

Most memorable Guaje7Villa goal? 🤔

🏆2⃣0⃣1⃣1⃣ FCBarcelona #UCL pic.twitter.com/pF1qpY95jv https://t.co/SYdDYwGncY #RI74 #UCL #LigaChampions #Indonesia #Bola

— Liga Champions – Europa (@LigaChampionIDN) November 13, 2019