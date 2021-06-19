الهلالات: انتخابات البلديات واللامركزية في شهر آذار المقبل

عمان- الغد- أطلق مركز الحياة راصد مشروع “تمكين الشباب لأدوار القيادة”، والذي يستهدف 70 شابة وشاب من كافة محافظات المملكة ممن لديهم نيّة لخوض عملية الترشح للانتخابات البلدية واللامركزية، وحضر حفل الافتتاح رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب الدكتور محمد الهلالات والذي يرأس اللجنة المشتركة المعنية بمناقشة قانون البلديات واللامركزية لسنة 2021.

وأشار أمين عام وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور علي الخوالدة خلال رعايته حفل الاطلاق مندوباً عن وزير السياسية الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة، إلى أن مشروع قانون البلديات واللامركزية جاء لأجل تطوير منظومة الإدارة المحلية بما يضمن تحقيق التوازن التنموي داخل المحافظات مع التركيز على زيادة مشاركة الشباب و النساء في عملية التنمية وتحقيق ما يصبون له من خلال الانتخاب والترشح لهذه المجالس.

وقال إن المشاركة السياسية الفعالة لها العديد من المقومات أهمها؛ المعرفة والمهارات والقيام بدور القيادة المطلوبة في المجتمع لتحقيق التنمية الشاملة والعادلة فيه.

من جانبه قال رئيس اللجنة القانونية الدكتور محمد الهلالات أن اللجنة المشتركة شرعت في حوار وطني حول مشروع قانون البلديات واللامركزية لسنة 2021 وستنفذ برنامجها التشاوري والتشاركي داخل وخارج مجلس النواب، وأشار الهلالات بأنه من المتوقع أن يدرج قانون البلديات على أجندة أعمال الدورة العادية القادمة مستبعداً إدراجه قبل ذلك، لا سيما وأن برنامج اللجنة المشتركة سيستمر لنهاية شهر آب المقبل.

وبين الهلالات أنه من المتوقع أن تجرى انتخابات البلديات واللامركزية خلال ربيع العام المقبل والمتوقع في شهر آذار من العام المقبل.

وأكد أن نهج الحوار الوطني يرتكز على توجيهات ورؤى جلالة الملك المرتبطة بتحديث منظومة الإصلاح الإداري الذي بات ضرورة يحتاجها كافة المواطنين، كما أكد على أن اللجنة المشتركة ستتواصل مع لجنة الإدارة المحلية ضمن اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية ليكون هنالك تشاركية وتوافق في تحقيق الأهداف المرجوة من القانون.

وقال الدكتور عامر بني عامر مدير عام مركز الحياة – راصد أن المشروع يهدف إلى بناء قدرات الشباب وتمكينهم من الإنخراط في تطوير العملية السياسية وزيادة قدرتهم لخوض عملية الترشح للانتخابات البلدية واللامركزية وذلك من خلال تنفيذ مجموعة من التدريبات حول قانون البلديات واللامركزية والمشاركة السياسية للشباب، آليات كسب التأييد والمناصرة، إضافةً إلى ذلك سيتم بناء شبكة للشباب الأعضاء المنتخبين في المجالس البلدية ومجالس المحافظات في مرحلة ما بعد الإنتخابات، التي سيكون لها دور في تنفيذ مجموعة من المبادرات المحلية والوطنية، يذكر أن مركز الحياة راصد ينفذ مشروع “تمكين الشباب لأدوار القيادة” بالتعاون مع منظمة الآكشن إيد – المنطقة العربية.