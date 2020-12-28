رؤساء اللجان النيابية: الهلالات لـ”القانونية” وأبوحسان لـ”الاستثمار” والعبادي لـ”المالية” وبولاد لـ”الخارجية” والطراونة لـ”الإدارية” والمومني لـ”التعليم” والزيود لـ”الإعلام” والسراحنة لـ”الصحة” والعلاقمة لـ”الزراعة”

جهاد المنسي

عمان- انتخبت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الاثنين، النائب الدكتور محمد الهلالات رئيساً، والنائب صالح الوخيان مقررا.

كما فاز برئاسة لجنة الاقتصاد والاستثمار النائب خالد ابو حسان على منافسه النائب خالد البستنجي فيما فاز بالانتخاب النائب جعفر ربابعة كمقرر للجنة.

كما فاز النائب الدكتور نمر العبادي برئاسة اللجنة المالية على حساب النائب الدكتور خير ابو صعيليك كما فاز بالتزكية النائب ضرار الحراسيس مقررا للجنة.

وفاز بالتزكية النائب ميرزا بولاد برئاسة لجنة الشؤون الخارجية وايمن مدانات مقررا.

فاز بالانتخاب النائب الدكتور بلال المومني برئاسة لجنة التعليم والشباب على حساب النواب الدكتور توفيق المراعية و الدكتور زهير السعيدين فيما فاز النائب عطا ابداح كمقرر على حساب النائبين روعة الغرابلي والدكتور محمد ابو صعيليك.

وفاز برئاسة اللجنة الإدارية بالانتخاب النائب علي الطراونة بعد أن ترشح لها أربعة نواب وهم ضرار الداود وراشد الشوحة وخالد الشلول فيما فاز بالتزكية النائب الدكتور أحمد الخلايلة مقررا للجنة.

فاز بالانتخاب النائب عمر الزيود برئاسة لجنة التوجيه الوطني والإعلام والثقافة على حساب النائب عمر العياصرة فيما فاز بالتزكية النائب امغير الهملان كمقرر للجنة.

انتخبت لجنة الصحة والبيئة النيابية النائب الدكتور أحمد السراحنة رئيساً على حساب النائب الدكتور فريد حداد وبعد انسحاب النائب الدكتور وائل رزوق ،فيما فاز بالتزكية النائب الدكتور تيسير كريشان كمقرر للجنة.

وفاز بالانتخاب برئاسة لجنة الزراعة والمياه والبادية النائب محمد العلاقمة على حساب النائب علي الغزاوي في حين فاز بالتزكية بموقع مقرر اللجنة النائب ناجح العدوان.

يأتي ذلك في وقت انتخبت فيه ١٥ لجنة دائمة بمجلس النواب رؤساءها ومقرريها، في اجتماعات منفصلة لها اليوم الاثنين ترأسها النائب الأول لرئيس مجلس النواب احمد الصفدي وبحضور النائب الثاني المهندس هيثم زيادين ومساعدي الرئيس النائبين المحامية دينا البشير والمهندس يزن شديفات.