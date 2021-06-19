الهلالات: موعد الانتخابات البلدية من صلاحيات السلطة التنفيذية

عمان-الغد- قال رئيس اللجنة النيابية المشتركة (القانونية والإدارية) النائب الدكتور محمد الهلالات إن حديثه عن موعد الانتخابات البلدية يأتي في إطار القراءة للمدد الزمنية التي تسبق إجراء الانتخابات.

وأكد الهلالات أن هذا القرار من صلاحيات السلطة التنفيذية ممثلة بمجلس الوزراء والهيئة المستقلة للانتخاب التي تحدد موعد الانتخابات بعد أن تقرر الحكومة إجرائها.

وأشار الهلالات أن اللجنة ستشرع في مناقشة مشروع قانون البلديات واللامركزية لسنة 2021 خلال الدورة البرلمانية المقبلة سواء كانت دورة استثنائية اوعادية، مؤكداً أن اللجنة تعكف حالياً على عقد جلسات نقاشية وعصف ذهني حول مشروع القانون حيث بدأت الاسبوع الفائت وبرعاية رئيس المجلس المحامي عبد المنعم العودات بعقد اولى جلساتها مع رؤساء مجالس المحافظات وممثلات عن القطاع النسائي في المجالس ورؤساء بلديات سابقين، بحضور نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان.