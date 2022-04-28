الهلال الأحمر الإماراتي ينفذ مشاريع خيرية لآلاف العائلات في الأردن

أشرفت سفارة دولة الإمارات في عمّان على تنفيذ مشاريع كفالات الأيتام لنحو خمسة آلاف يتيم، وطرود غذائية وكسوة عيد، لنحو ألفين مستحق، مقدّمة من الهلال الأحمر الإماراتي على الأسر المتعففة في العديد من المناطق الأردنية واللاجئين السوريين وفي المخيمات العشوائية، بحضور عدد من المسؤولين الأردنيين ورؤساء الجمعيات وممثلي السفارة.

وشارك السيد خالد النعيمي رئيس قسم الخدمات المساندة بالسفارة، جانباً من عملية تسليم هذه المساعدات إلى المستحقين، بمنطقة أبونصير شمال عمّان، وأكد في كلمة له على رسالة دولة الإمارات الإنسانية والأخلاقية التي تنتهجها في مجال تتنفيذ المشاريع الرمضانية والدعم الخارجي، وذلك بهدف تعزيز التعاون والتكافل الاجتماعي وتمكين الفئات المستحقة.

وعبّر النعيمي عن حرص سفارة دولة الإمارات في عمّان وبشكل دائم على رعاية المبادرات والبرامج والمشاريع الخيرية، ترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة وبما يعكس العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين في المجالات كافة، كذلك تخفيف الأعباء المعيشية للعديد من الأسر واللاجئين والأيتام، بهدف تمكينها، وإدخال الفرح والسرور على نفوسها.

يذكر بأن سفارة دولة الإمارات في عمّان، قد نفذت على مدار شهر رمضان الفضيل، المشاريع والمبادرات الإنسانية والخيرية والبرامج الرمضانية، سواء: توزيع السلال الغذائية والقسائم الشرائية وافطار صائم وزكاة فطر وكسوة عيد المقدمة من المؤسسات والجمعيات الخيرية في دولة الإمارات، منها: الهلال الأحمر الإماراتي ومؤسسة خليفة للأعمال الإنسانية، ومؤسسة أحمد بن زايد آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، ومؤسسة صقر بن محمد القاسمي للأعمال الخيرية والإنسانية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية في الأردن وبالتعاون مع الجمعيات الخيرية.