الهلال الأحمر: 200 الف أردني وسوري استفادوا من برنامج الصحة المجتمعية

عمان– بلغ عدد المستفيدين من برنامج الصحة المجتمعية والإسعاف الأولي 200 الف شخص بعد مرور خمس سنوات على إطلاق الهلال الأحمر الأردني للبرنامج الذي يستهدف اللاجئين السوريين والمجتمع الأردني المستضيف وفق ما اعلنه الرئيس العام للهلال الدكتور محمد مطلق الحديد.

وقال الحديد في كلمة اليوم في الاحتفال بمرور خمس سنوات على البرنامج بحضور شركاء العمل الانساني وممثلي السفارات والمؤسسات الفاعلة فيه ان اهداف البرنامج تتكامل واهداف الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر في خدمة الصحة المجتمعية لخلق مجتمعات صحية مرنة في جميع انحاء العالم، مبينا ان تعزيز الصحة المجتمعية جزء مهم من استراتيجية الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الاحمر والهلال الاحمر لعام 2020.

واضاف ان الهلال الاحمر الأردني يولي البرنامج اهمية خاصة لاسيما وانه اصبح برنامجا وطنيا بإمتياز، وينفذ في محافظات العاصمة، اربد، جرش، عجلون، المفرق، البلقاء، مأدبا والكرك بالتعاون مع الشركاء الدوليين “الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، والاتحاد الأوروبي والحكومة اليابانية، والصليب الأحمر الياباني، والصليب الأحمر الالماني والصليب الأحمر الايسلندي “، مشيدا بالمتطوعين الذين سطروا قصصا باهرة النجاح في المحافظات.

من جانبه، دعا رئيس بعثة الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الاحمر والهلال الأحمر في عمان الدكتور مفتاح الطويلب، المتطوعين والمتطوعات لبذل جهودهم من خلال عملهم في هذا البرنامج الى احداث تغيير ايجابي في سلوك المستفيدين تحقيقا لأهداف استراتيجية الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الاحمر 2020.

واشار الطويلب، الى ان الوصول الى المستفيدين في كل مكان لزيادة عددهم لتحقيق مجتمع سليم، يكون ببذل المزيد من الجهود في خدمة الصحة المجتمعية مع وجوب حشد المتطوعين للتعامل مع الاحتياطات الصحية ذات الاولوية في مجتمعهم، حيث تسهم هذه الاولويات في تبني ممارسات صحية تقلل من مخاطر الاصابة بالأمراض المزمنة، مضيفا انه فخور بصداقته مع الفريق التطوعي للهلال الأحمر الأردني.

وكرم الدكتور الحديد في نهاية الاحتفال 150 متطوعا ومتطوعة شاركوا في البرنامج.

(بترا)