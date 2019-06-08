الهلال الخصيب يقيم حفلا للرياضيين ذوي الاحتياجات الخاصة

عمان – الغد – أقام مركز الهلال الخصيب للتنمية والتدريب والدعم اللوجستي (مؤسسة غير ربحية) حفلا تكريميا لعدد كبير من الرياضيين من ذوي الاحتياجات الخاصة وذلك في نادي المستقبل للإعاقة الحركية، وحضر الحفل نائب رئيس مجلس أمناء المركز د. محمد الشروف ومدير عام المركز د. محمد الشقيرات كما حضر التكريم رئيس البعثة للمنظمة الفرنسية سلوفاني لافين ورئيس نادي المستقبل ياسين يوسف.

وشدد د. شقيرات على اهمية تكاتف جميع المؤسسات العامة والخاصة من أجل دعم هذه الشريحة الهامة من المجتمع الأردني خاصة الرياضيين منهم، الذين كان لهم دور هام في تطوير رياضة ذوي الاحتياجات الخاصة.

ورفع إسم الأردن عاليا في المحافل الرياضية الدولية حيث أشاد بدوره في الجهود المبذولة من قبل مركز الهلال الخصيب في دعم المجتمع المحلي.

وفي نهاية الحفل قدم مدير عام المركز د. محمد شقيرات بتقديم درع المركز إلى رئيس البعثة للمنظمة الفرنسية سلوفاني تكريما لجهودها المبذولة في دعم ذوي الاحتياجات الخاصة في الأردن .