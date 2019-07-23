الهلال السعودي يتعاقد مع كاريو بصفة نهائية

الرياض – أعلن الهلال “وصيف بطل الدوري السعودي لكرة القدم”، تعاقده بصفة نهائية مع الجناح الدولي البيروفي أندريه كاريو لمدة 4 سنوات حتى العام 2023.

وكتب النادي في حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي (تويتر): “إن رئيس النادي فهد بن نافل وقع مع أندريه كاريو عقدا يربطه بالنادي لمدة 4 سنوات، وجرت مراسم التوقيع في مقر إقامة الهلال بمدينة لينتس النمساوية” حيث يخوض معسكرا إعداديا للموسم الجديد.

ولعب كاريو الموسم الماضي مع الهلال على سبيل الإعارة من بنفيكا البرتغالي، وقدم مستوى جيدا مع الفريق مما جعل الإدارة تسعى لشراء عقده بشكل نهائي.

ونشر حساب الهلال مقطع فيديو خاطب فيه كاريو جماهير النادي قائلا باللغة العربية: “هاي (مرحبا) شباب”، مضيفا بالانجليزية “اشتاق إليكم جميعا جماهير الهلال، أراكم قريبا”.

وجاء التعاقد النهائي مع كاريو بعد الإعلان عن ايقاف مفاوضات تجديد عقد صانع الالعاب الدولي الاماراتي عمر عبد الرحمن “عموري” المنضم إلى صفوفه الصيف الماضي لمدة عام واحد قادما من العين. (أ ف ب)