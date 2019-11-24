الهلال السعودي يفك نحسه ويحرز لقبه الثالث على حساب أوراوا

طوكيو – كسر الهلال حاجز النحس الذي لازمه على مدى عقدين من الزمن واستعاد زعامته للقارة الآسيوية عن جدارة، بعدما توج بلقب دوري أبطال آسيا في كرة القدم للمرة الثالثة في تاريخه والأولى بنظامه الجديد، على حساب اوراوا ريد دايموندز الياباني 2-0 أول من أمس في سايتاما ضمن إياب الدور النهائي مكررا فوزه ذهابا 1-0.

وسجل هدفي الفوز سالم الدوسري (74) والفرنسي بافيتيمبي غوميس (90+3)، ليحرز فريق العاصمة الرياض لقبه الثالث بعد 1992 و2000 ويثأر من أوراوا الذي أسقطه في نهائي 2017.

وضمن الهلال تمثيل قارة آسيا في كأس العالم للأندية المقررة الشهر المقبل في الدوحة بمشاركة فلامنغو البرازيلي، ليفربول الانجليزي، الترجي التونسي، مونتيري المكسيكي، هينغين سبور من كاليدونيا الجديدة والسد القطري المضيف.

ويدشن الهلال مشواره في مونديال العالم للأندية بمواجهة الترجي بطل إفريقيا في 14 كانون الأول (ديسمبر)، والفائز بينهما يلتقي في نصف النهائي فلامنغو البرازيلي المتوج السبت بلقب كأس “ليبرتادوريس” على حساب ريفربلايت الارجنتيني (2-1).

وأصبح الهلال الأكثر تتويجا باللقب بالتساوي مع بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي، وهو حل وصيفا أيضا أربع مرات في 1986 و1987 و2014 و2017.

ورفع الكأس لاعب وسط الهلال المخضرم محمد الشلهوب (38 عاما) الذي دخل في اللحظات الأخيرة، ليصبح أول لاعب يتوج بلقبين خلال 19 عاما.

واختير غوميس (34 عاما) أفضل لاعب في المسابقة إلى جانب إحرازه لقب الهداف (11 هدفا). وقال اللاعب الذي حمل ألوان سانت اتيان وليون ومرسيليا وتروا في فرنسا سابقا، بالإضافة إلى سوانسي سيتي الانجليزي وغلطة سراي التركي “لقد توجنا وتحقق حلمنا. أحبك يا هلال”.

وبدوره، قال زميله سلمان الفرج أحد نجوم وسط الهلال “تحققت البطولة بصعوبة. هذه المرة الثالثة تواليا في النهائي. مرة نقول الحظ ومرة نقول التحكيم، لكن هذه السنة فزنا بعزيمة الشبان والفريق العظيم. سنكمل مشوارنا ونحقق الدوري وكأس الملك (في السعودية). طموحنا ليس فقط آسيا. أهدي الفوز لوالدي ووالدتي بشكل خاص”.

وفرض لاعبو المدرب الروماني رازفان لوتشيسكو سيطرة رهيبة على الفريق الياباني في عقر داره وامام جماهيره الغفيرة، لكنهم انتظروا حتى الدقيقة 74 لافتتاح التسجيل.

وكان الهلال الطرف الأفضل خلال الشوط الأول؛ حيث سيطر على معظم فتراته، وصوب الإيطالي سيباستيان جوفينكو كرة قوية أمسكها الحارس شوساكو نيشيكاوا ببراعة (16).

وحاول أوراوا الوصول لمرمى الهلال عبر هجمة سريعة، لكن المدافع علي البليهي كان حاضراً حيث تدخل في الوقت المناسب وألغى خطورتها (33).

وأنقذ الحارس الياباني فرصة محققة عندما تصدى لكرة البيروفي اندري كاريو قبل أن تعود ويبعدها الدفاع عن منطقة الخطر (45).

ومع انطلاقة الشوط الثاني كان الهلال قريباً من التسجيل لولا براعة الحارس نيشيكاوا الذي تصدى لكرة غوميس قبل أن تعود ويشتتها الدفاع (50).

وأضاع ياسر الشهراني فرصة ثمينة عندما صوب كرة من على مشارف منطقة الجزاء فوق العارضة (62). وأهدر غوميس هدفاً لا يضيع عندما هيأ الكرة لنفسه ولعبها في صدر الحارس نيشيكاوا رغم مواجهته التامة للمرمى (69).

وبعد محاولات هلالية عدة، نجح في افتتاح التسجيل عندما لعب جوفينكو كرة عرضية انبرى لها سالم الدوسري ولعبها داخل المرمى إلى يسار نيشيكاوا (74).

وتعين على اوراوا تسجيل ثلاثة أهداف لقلب المعادلة، لكن سيطرة الهلال استمرت وعززها بهدف ثان في الوقت البدل عن ضائع، بعد تمريرة مقشرة من البيروفي اندريه كاريو إلى غوميس تابعها بسهولة في الشباك من مسافة قريبة (90+3).

وقال تسويوشي اوتسوكي مدرب أوروا لموقع الاتحاد الآسيوي “حاولنا أن نعوض نتيجة مباراة الذهاب؛ حيث كنا نتأخر 0-1، ولكننا لم ننجح في ذلك، وبعدما تلقينا الهدف الأول باتت المهمة صعبة، وحاولنا الاندفاع للهجوم لكننا تلقينا الهدف الثاني الذي حسم النتيجة”.

وتابع “بدأت تدريب هذا الفريق في الأدوار الإقصائية، وقد نجحنا في بلوغ النهائي من خلال عملنا على تحليل مباراة الذهاب وتقديم الإرشادات اللاعبين لعبور مباراة الإياب، وأنا أقدر ما قمنا به ونجاحنا في بلوغ النهائي”.

وبدوره، قال الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة السعودية في بيان “اليوم يسعد الوطن بتحقيق إنجاز كبير على مستوى قارة آسيا حققه ممثل الوطن نادي الهلال، كواحدة من ثمرات الدعم والاهتمام غير المحدود الذي يحظى به القطاع الرياضي من قبل قيادة وطننا الغالي”.

وخاض الهلال النهائي الثالث له منذ العام 2014 عندما خسر امام وسترن سيدني الأسترالي في مجموع المباراتين (تعادلا 0-0 ذهابا وخسر الهلال إيابا 0-1)، ثم سقط امام اوراوا ريد دايموندز بالذات في نهائي العام 2017 عندما تعادل معه في الرياض 1-1 وخسر ايابا 0-1.

وأصبح الهلال أول فريق عربي يحرز اللقب منذ السد القطري في 2011 واول سعودي متوج منذ الاتحاد في 2005، كما توج باللقب للمرة الاولى بنظامها الجديد.

وتصدر الهلال مجموعته في الدور الأول برصيد 13 نقطة من ست مباريات، وضمت الدحيل القطري والاستقلال الإيراني والعين الإماراتي. وفي الأدوار الإقصائية فاز الهلال في دور الـ16 على مواطنه الأهلي 4-3 في مجموع المباراتين، ثم تغلب في ربع النهائي على مواطنه الاتحاد بواقع 3-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، وفاز في قبل النهائي على السد القطري بواقع 6-5 في مجموع المباراتين.-(أ ف ب)