الهلال لنهائي مونديال الأندية بـ«ثلاثية» في مرمى فلامنجو

تأهل نادي الهلال السعودي إلى نهائي كأس العالم للأندية بعد الفوز على فلامنجو البرازيلي بنتيجة 3-2، في المباراة التي أقيمت على ملعب “طنجة” بالمغرب، مساء اليوم الثلاثاء، في نصف نهائي المونديال.

افتتح سالم الدوسري التسجيل للفريق السعودي في الدقيقة 4 من ركلة جزاء.

وسجل بيدرو هدف التعادل للفريق البرازيلي في الدقيقة 20، من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 45+6 من الشوط الأول، احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء للهلال بعد الرجوع إلى تقنية حكم الفيديو، وأشهر البطاقة الصفراء الثانية في وجه جيرسون ليكمل فلامنجو المباراة بـ10 لاعبين.

وأحرز سالم الدوسري الهدف الثاني للهلال في الدقيقة 45+9، من ركلة جزاء.

وسجل لوسيانو فييتو الهدف الثالث للزعيم في الدقيقة 71، من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة رائعة من سالم الدوسري.

وقلص بيدرو الفارق بالهدف الثاني لفلامنجو في الدقيقة 90.

وصعد الهلال إلى نهائي كأس العالم للأندية، في انتظار الفائز من مواجهة الأهلي المصري وريال مدريد الإسباني على ملعب “مولاي عبد الله بالرباط”، غدا الأربعاء.