الهلال يبحث عن لقب تاريخي أمام ريال مدريد

الرباط – أولى الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، أهمية كبيرة لبطولة كأس العالم للأندية، التي سينافس عليها أمام الهلال السعودي في النهائي اليوم السبت، مؤكدا أنها “نهاية طريق طويل”، واعتبر أن الفوز بها سيكون “دفعة مهمة” لمواجهة تحديات الموسم الكبيرة.

وأكد أنشيلوتي في مؤتمر صحفي أمس الجمعة “إنه تحد مهم للغاية، نحن على بعد خطوة واحدة من لقب مهم بالنسبة لنا. تطلب الوصول إلى هنا تضحيات كبيرة.. أطلب من الفريق الاستمتاع وإظهار الرغبة دائمًا في الفوز”.

وأضاف أن “اللقب مهم جدًا بالنسبة لنا لأنه نهاية طريق طويل علينا أن ننهيه جيدًا. هذا النهائي يمكن أن يمنحنا دفعة مهمة للموسم والحصول على مزيد من الثقة”، وأقر “لقد ألمتنا كثيرا الهزيمة امام برشلونة في كأس السوبر وفي مواجهة مايوركا”.

وأكد مدرب الريال “يمكننا أن نحظى بموسم رائع مثل العام الماضي. ما زلت أعتقد أن الفريق قد تحسن مقارنة بالموسم الفائت. إذا قمنا بذلك بشكل جيد يمكننا تحقيق ما فعلناه العام الماضي”.

واعتبر أنشيلوتي أن وجود الهلال السعودي في نهائي البطولة يؤكد أن “كرة القدم تتغير”، مبرزا عن الخصم “مميزاته الفردية” ولاعبيه الدوليين “الذين قدموا عملا جيدا في المونديال”.

ويقف الهلال، الباحث عن مفاجأة تاريخية، بين ريال مدريد وإحراز لقب قياسي خامس في كأس العالم للأندية.

وحقق ممثل آسيا مفاجأة أولى بإطاحته في الوقت الأصلي فلامنجو البرازيلي ممثل أميركا الجنوبية 3-2، وأصبح ثالث فريق آسيوي يبلغ النهائي بعد كاشيما أنتلرز الياباني (2016) والعين الإماراتي (2018) اللذين خسر برباعية أمام ريال مدريد.

لكن هذه المرة يعاني بطل أوروبا 14 مرة من تراجع نتائجه في الدوري المحلي لمصلحة غريمه برشلونة، ويغيب عنه حارس مرماه البلجيكي تيبو كورتوا لاصابته، فيما تأثرت تشكيلته في الآونة الأخيرة من سلسلة إصابات.

واجتاز الفريق الملكي عقبته الأولى في البطولة، بتغلبه على الأهلي المصري 4-1، بينها هدفان في الوقت البدل عن ضائع، بغياب قائده الفرنسي كريم بنزيمة، حامل الكرة الذهبية، لاصابة بفخذه والذي انضم إلى فريقه في الرباط، مع المدافع البرازيلي إيدر ميليتاو.

وإلى جانب بنزيمة العائد، يتوقع أن يعوّل أنشيلوتي مجدداً على المهاجمين البرازيليين فينيسيوس جونيور ورودريغو ولاعب الوسط الأوروجوياني فيديركو فالفيردي.

وسيبلسم تتويج ريال بلقبه الثاني، بعد الكأس السوبر الأوروبية في آب (أغسطس)، بعض جراحه، بعد تأخره بفارق ثماني نقاط عن برشلونة وخسارته أمامه في الكأس السوبر الإسبانية في السعودية الشهر الماضي، علما ان مباراة صعبة تنتظره في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الشهر أمام ليفربول الإنجليزي.

في المقابل، يعوّل الهلال على مهاجمه الدولي سالم الدوسري، صاحب هدفين في نصف النهائي من ركلتي جزاء، بالإضافة إلى الأرجنتيني لوسيانو فييتو الذي قدّم مباراة رائعة.

وتضمّ تشكيلة المدرب الأرجنتيني المحنّك رامون دياز (63 عاما)، العائد لتدريب الهلال مرة ثانية بعد فترة أولى بين 2016 و2018، مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق النيجيري أوديون إيغالو، البيروفي أندريه كاريّو والكولومبي جوستاو كويار.

ويأمل بطل آسيا أربع مرات والسعودية 18 مرة (رقمان قياسيان)، في تعزيز مشواره القياسي في هذه البطولة، بعد حلوله رابعا في 2019 و2021.

وتقاضى لاعبو الهلال مكافآت مجزية بعد الفوز على فلامنجو، عبر وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل بواقع 500 ألف ريال (نحو 133 ألف دولار) لكل لاعب، ومليون ريال من عضو الشرف الأمير الوليد بن طلال الذي وعد اللاعبين بمليون إضافي بحال تتويجهم.

وبعد خسارتهما نصف النهائي، يلتقي فلامنجو مع الأهلي المصري في مباراة تحديد المركز الثالث.

نُقلت المباراة من الرباط إلى طنجة حسب ما أعلن الاتحاد المغربي “يعلن الاتحاد الدولي بمعية لجنة التنظيم المحلية” ان مباراة الترتيب ستجري اليوم “بالملعب الكبير بمدينة طنجة على الساعة الرابعة والنصف عصرا، مع اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة لتنقل جماهير الفريقين في ظروف جيدة”.

وبعد خسارته القاسية أمام ريال، يأمل الأهلي في التعويض بالحلول ثالثا على غرار آخر نسختين.-(وكالات)